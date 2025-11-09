Sacharos dykumoje vykusiame ralyje – lietuvio podiumas

Lenktynėse, savo sąlygomis primenančiose negailestingąjį Dakaro ralį, pasirodė ir Arūno Gelažninko mokiniai Edvard Sokolovskij, Saulius Klevinskas ir Laurynas Avyžius. Vienam iš jų pavyko lipti ir ant greičiausiųjų podiumo.
Per septynias dienas sportininkams teko įveikti 2140 kilometrų greičio ruožų, kuriuose netrūko klampių kopų, aštrių akmenų ir itin painiai susuktos navigacijos. Anot ralio dalyvius atlydėjusio A. Gelažninko, tokios įtemptos ir sudėtingos varžybos – puiki pamoka prieš sausį laukiantį Dakaro ralį.
„Veiksmo netrūko nei sportininkams, nei komandai. Edvardas, padaręs kelias klaidas ir gavęs baudų, prarado lyderio poziciją, tačiau kiekviena klaida – gera pamoka ateičiai. Saulius taip pat demonstravo puikų greitį, tik šiek tiek pritrūko stabilumo. Dalyvavimas šiose varžybose padėjo pamatyti silpnas vietas, ties kuriomis reikės padirbėti, tačiau išvažiuojame būdami itin puikios nuotaikos.“
Po baudų vos 6 min. ir 28 sekundėmis Enduro klasės lyderiui nusileidęs E. Sokolovskij nejautė jokios nuoskaudos. Pasak ralio debiutanto, savaitė buvo įtempta, tačiau nauji iššūkiai ir pamokos raliui neleido prailgti.
„Daug kopų, smėlio, greitų atkarpų leidu įgyvendinti pagrindinį ralio tikslą – išsiaiškinti vietas, kuriose iki Dakaro dar turiu patobulėti. O pasiruošimo reiks įvairiapusiško, todėl džiaugiuosi, kad dar pavyks pasitreniruoti Dubajuje, „AG Dakar Dubai“ bazėje. Žinoma džiugina, jog šiemet mano startai sėkmingi – tiek čia, tiek Breslau ralyje pasiekiau antrąją vietą. Iki antrosios vietos Dakaro ralyje dar toli, bet tendencijos džiugina“, – su šypsena kalbėjo sportininkas.
Raliuose debiutantą lydintis komandos narys S. Klevinskas taip pat finišavo klasės greičiausiųjų dešimtuke ir užėmė 7-ąją vietą. Marijampoliečiui koją kišo ralio pradžioje pasitaikę techniniai nesklandumai, tačiau motociklininkas optimistiškas – svarbiausia ralyje buvo pasiimti visas dykumos siūlomas pamokas.
„Tai pats ilgiausias ralis, kuriame man teko dalyvauti, tad tikrai jaučiasi nuovargis, bet buvo itin smagu. Reikia dar patobulinti važiavimą kopose ir navigacinius gebėjimus, tad džiaugiuosi, kad prieš didįjį startą galėsiu tai padaryti“, – teigė S. Klevinskas.
L. Avyžius ralyje užėmė 9 vietą, greičiausiam Enduro klasės dalyviui nusileisdamas beveik keturiomis su puse valandos.
Dakare startuosiantys E. Sokolovskij ir S. Klevinskas šiemet dar stos prie starto linijos lapkričio 20-23 dienomis Dubajuje vyksiančiame „Dubai International Baja“ ralyje. Iki šio pradžios abu sportininkai tobulins dykumos dominavimą „AG Dakar Dubai“ treniruočių bazėje.
Siekdami paminėti, jog iki Dakaro ralio beliko du mėnesiai, organizatoriai pasidalino dalyvių startiniais numeriais. Tarp jų puikavosi ir „AG Dakar School“ atstovų numeriai. S. Klevinsko motociklą žymės 81-asis, E. Sokolovskij – 91-asis, o į Saudo Arabijos dykumą sugrįžtančio Gedimino Šatkaus motociklas kaip ir praėjusiais metais bus pažymėtas 103-uoju numeriu.