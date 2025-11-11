Iškilmingai pagerbti „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionato prizininkai

„Sezono finale iškovota pergale su komanda džiaugiamės vos kelias valandas. Greitai supratome, kad mūsų laukia ilgas ir nelengvas kelias siekiant įgyvendinti ambiciją – dalyvauti visuose „Junior ERC“ čempionato etapuose. Jau kitą dieną kibome į darbus, kad ši svajonė taptų realybe“ – kalbėjo „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionas.
Antrosios vietos apdovanojimą pelnė Irmantas Buivydas. Šių metų sezoną 21-erių lenktynininkas pradėjo su „Ford Fiesta Rally4“ ir po dviejų etapų buvo antras, tačiau vėliau jo pasirodymą čempionate stabdė įvairios automobilio techninės problemos. Likus dviems etapams iki sezono finišo, Irmantas pateikė nemenką siurprizą – į Lietuvą atsivežė iki tol nematytą „Lancia Ypsilon Rally4 HF“. Toks žingsnis jaunajam lenktynininkui pasiteisino – jis triumfavo Elektrėnų ir Zarasų etapuose. Visgi, susumavus visus sezono taškus paaiškėjo, kad sportininkui iki čempiono titulo pritrūko vos 6 taškų.
„Lithuanian Rally4 Trophy“ podiumo rikiuotę užbaigė Aras Kvedaras. Jauniausias čempionato dalyvis, nustebinęs savo sparčiu progresu, jau nuo pirmojo etapo įsipaišė į lyderių rikiuotę. Sportininkas bene labiausiai suspindėjo Ukmergės ralyje, kuriame ilgą laiką pirmavo ir laimėjo net 10 greičio ruožų. Visgi, fortūna nusisuko finaliniame greičio ruože, kuomet jo „Peugeot 208 Rally4“ lūžo vienas iš važiuoklės elementų. Likusiuose čempionato etapuose Aras turėjo papildomų iššūkių – padarytos kelios klaidos Rokiškyje, buvo priverstas keisti automobilį Elektrėnų etape. Galiausiai, sezoną užbaigė patirdamas dar vieną techninį gedimą.
80 tūkstančių eurų skatinamoji stipendija, įsteigta automobilių sporto entuziastų valdomų įmonių „Eldorado“, „Jusema“, „Humibility“ ir „One Racing Shop“, taps tvirtu pagrindu Markui Buteikiui dalyvauti visuose „Junior ERC“ čempionato etapuose. Šis prizas padengs sportinio automobilio nuomą, starto mokesčius, kurą, padangas ir kitus svarbiausius kaštus.
2026 metų Europos ralio čempionatas, kuriame varžysis ir greičiausi jaunieji talentai iš viso pasaulio, vyks Vengrijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Italijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Portugalijoje. Nors pagrindinės čempionato kovos prasidės jau kovo mėnesį, „Junior ERC“ sezonas startuos kiek vėliau – gegužės mėnesį, karališkajame Skandinavijos ralyje.