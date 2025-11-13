LASF apdovanojimuose trofėjus į viršų kėlę „Viada-Multi FX“ nariai jau žvelgia į kitus metus

Nors komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ ekipai iki prizininkų kiek pritrūko, individualiose kategorijose komandos nariai žengė ant scenos atsiimti per metus iškovotų trofėjų. Aukščiausios prabos titulus šiemet komandoje iškovojo Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu, kurie tapo Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato nugalėtojais savo įskaitoje.
Kiek kuklesne, tačiau itin sunkiai ir garbingai iškovota antra vieta džiaugėsi aukščiausioje šalies ralio lygoje startavęs Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano duetas. Jie į priekį praleido tik Vaidotą Žalą su Ugniumi Vainevičiumi.
Trečiosios vietos trofėjų savo klasėje į viršų kėlė Karolis Kairys. Dar dviem „Viada-Multi FX“ ekipažams – Klaudui Bučinskui su Povilu Gutausku ir Jonui Sluckui su Giedriumi Šileikiu šį sezoną fortūna dažniau rodė nugarą nei šypsojosi, tad jie liko atitinkamai savo klasių ketvirtose pozicijose.
Panevėžietis lenktynininkas, „Viada-Multi FX“ komandos vedlys Giedrius Notkus pasidžiaugė, kad nepaisant kai kurių ekipažų kluptelėjimų, trys iškovoti trofėjai metų gale byloja, jog ekipa yra konkurencinga ir gali kovoti su oponentais.
„Dar prieš sezoną matėsi, kad laukia labai stipri konkurencija. Varžovai, kolegos sustiprėjo, kai kurie atsinaujino techniką, todėl žinojome, kad mūsų komandos lauks daug iššūkių. Prieš sezoną pats sau asmeniškai kėliau tikslą papulti bent jau į penketuką, nes automobilių sporte technikos progresas yra labai svarbu, o mūsų automobilis jau yra pakankamai senas.
Tačiau sezonas sekėsi neblogai. Su Daliumi nepatyrėme avarijų, finišavome visus ralius. Surinkome reikalingus kilometrus, taškus ir tai metų pabaigoje konvertavosi į kiek netikėtą, išties aukštą, antrą vietą tiek klasėje, tiek absoliučiai. Dėl to tikrai labai džiaugiamės.
Kitiems komandos nariams sekėsi įvairiai. Kai kuriems nepavyko finišuoti visų varžybų. Karolis Kairys su „Rally 3“ automobiliu kartą nefinišavo dėl avarijos, sykį dėl variklio problemų. Jonas Sluckus irgi turėjo avariją ir nefinišavo vienų varžybų. Visi turbūt matė, kaip baigėsi sezonas Klaudui Bučinskui. Jis, važiuodamas tarp lyderių, neatlaikė oponentų spaudimo ir patyrė dvi
dideles avarijas ir nebaigė sezono. Tačiau Karolis ištraukė trečią vietą, Jonas su Klaudu pasidalijo ketvirtas pozicijas.
Labai džiugu dėl Mindaugo Grikienio su Donatu Gaideliu, kurie sugebėjo „Viada-Multi FX“ vardą atvežti ant aukščiausio laiptelio ir vieninteliai šiemet mūsų komandoje tapo čempionais, laimėję ralio sprinto čempionatą. Jie mane tikrai maloniai nustebino tiek savo greičiu, tiek stabilumu.
Taigi, sezonas mūsų komandos ekipažams pavyko tikrai neblogai, nors komandinėje įskaitoje ir pritrūkome to stabilumo. Tačiau tai yra techninis sportas ir čia kartais paveda technika, o vairuotojų klaidos kainuoja brangiai. Tuo ir žavus ralis“, – teigė Giedrius Notkus.
Giedrius Notkus sako, kad komandos nariai jau galvoja ir apie artėjančius metus. Konkretūs kiekvieno ekipažo kito sezono planai veikiausiai bus aptarti artimiausiu metu, tačiau ekipos vadovas neabejoja, jog 2026-aisiais „Viada-Multi FX“ vardas ir vėl skambės skelbiant rezultatyviausias komandas.
„Kaupiamės, ruošiamės ir lauksime kitų metų. Kol kas galvoje pas visus daug minčių. Komanda bet kuriuo atveju kitais metais čempionate išliks, tik kol kas neturime galutinės sudėties.
Aš, Klaudas Bučinskas ir Jonas Sluckus pardavinėjame savo automobilius. Matysime, ar pavyks juos parduoti. Norisi atsinaujinti techniką, o ar pavyks – matysime. Bet kokiu atveju galiu garantuoti, kad ralio gerbėjai „Viada-Multi FX‘ komandą dar matys ir girdės ralio padangėje“, – tvirtino Giedrius Notkus.