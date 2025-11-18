Atskleistas naujas B. Vanago porininkas Dakaro ralyje: po ilgos pertraukos – lietuvis

Specialiame renginyje buvo atskleista, kad su B. Vanagu kartu ekipaže važiuos Aisvydas Paliukėnas. Tai – pirmas kartas po 12 metų pertraukos, kai šturmano postą B. Vanago ekipaže užims lietuvis.
Kaip savo „Facebook“ įraše sako pats B. Vanagas, A. Paliukėnas nėra naujokas nei ralio pasaulyje, nei bendradarbiaujant su pačiu lenktynininku – jie kartu ekipaže šį rudenį varžėsi Europos bajų lenktynėse.
A. Paliukėnas jau yra ne kartą dalyvavęs Dakaro ralyje – dukart su Edvinu Juškausku ir dukart su Vladu Jurkevičiumi.
Dakaro ralio pradžia – sausio 3-iąją.
Aisvydas PaliukėnasBenediktas VanagasDakaras
