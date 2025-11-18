SportasAutosportas

Atskleistas naujas B. Vanago porininkas Dakaro ralyje: po ilgos pertraukos – lietuvis

2025 m. lapkričio 18 d. 11:17
Lrytas.lt
2026 metų sausį prasidedančiame Dakaro ralyje tradiciškai dalyvaus lenktyninkas Benediktas Vanagas. Antradienio rytą buvo oficialiai paskelbta, kas taps jo porininku.
Specialiame renginyje buvo atskleista, kad su B. Vanagu kartu ekipaže važiuos Aisvydas Paliukėnas. Tai – pirmas kartas po 12 metų pertraukos, kai šturmano postą B. Vanago ekipaže užims lietuvis.
Kaip savo „Facebook“ įraše sako pats B. Vanagas, A. Paliukėnas nėra naujokas nei ralio pasaulyje, nei bendradarbiaujant su pačiu lenktynininku – jie kartu ekipaže šį rudenį varžėsi Europos bajų lenktynėse.
A. Paliukėnas jau yra ne kartą dalyvavęs Dakaro ralyje – dukart su Edvinu Juškausku ir dukart su Vladu Jurkevičiumi.
Dakaro ralio pradžia – sausio 3-iąją.
