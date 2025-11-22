Karolis Raišys grįžta į Dakaro ralį, jam šturmanaus prancūzas

Atidengus naujų spalvų įgavusį, charizmatišką 1978-ų metų gamybos moderniojo „Defender“ senolį, su kuriuo Karolis Raišys ir Ignas Daunoravičius metų pradžioje iškovojo 3-ią vietą „Dakar Classic“ kategorijoje, maži lipdukai po priekiniais šoniniais stiklais išdavė didžiąją naujovę – Karoliui Raišiui šiemet šturmanaus prancūzas Christophe Marques.
„Ne paslaptis, kad prancūzų organizuojamose varžybose yra naudinga turėti prancūzą komandoje. O kadangi mūsų komanda susideda iš dviejų asmenų, o aš noriu išlikti lietuviu, tai prancūzas šturmanas yra labai geras variantas“, – nuo juokų, turinčių ir krislelį tiesos pradėjo K. Raišys.
Nors C. Marques negalėjo sudalyvauti „Ovoko Racing“ komandos pristatyme „Automuziejuje“, Karolis patikino, kad tai toli gražu nėra prašalaitis. Jis – legendinio prancūzų ralio lenktynininko, Dakaro nugalėtojo Bruno Saby šturmanas klasikiniuose raliuose. Karolis su juo susipažino „Monte Carlo Historique“ ralyje, kai atstovaudamas Bruno Saby komandą nugalėjo seniausių automobilių kategorijoje su „Jaguar“.
Christophe Marques yra patyręs klasikinių ralių, kurie vyksta tikslaus važiavimo pagal užduotą vidutinį greitį principu, specialistas. „Dakar Classic“ tuo neišsiskiria. Vienintelis niuansas – Marquesui nėra tekę susidurti su važiavimu per kopas, bet Karolis neabejoja, kad greit pripras.
„Kalbėjausi ne su vienu prancūzu, daugelis atkrito. Aš visus perspėjau, kiek esu azartiškas, ir kad noriu rezultato trasoje, tad ilsėtis tikrai nebus kada, Christopas sutiko su šia avantiūra“, – sakė K. Raišys.
„Ovoko Racing“ ekipažas 2026-ųjų Dakare važiuos tuo pačiu 1978-aisiais metais pagamintu „Land Rover 109 Station Wagon“ automobiliu, kuriuo metų pradžioje visų, net ir savo paties netikėtumui pasiekė istorinį rezultatą, užėmė 3-ią vietą „Dakar Classic“ įskaitoje.
Automobilis pasikeitė minimaliai, labiausiai matomi pokyčiai – naujos spalvos ant priekinių ir galinių sparnų, dedukuotos partneriams.
Karolis labai džiaugėsi besitęsiančia avantiūra su „Ovoko“ ir naujai prisijungusiu pagrindiniu rėmėju „Orlen Lietuva“.
Šis automobilis – seniausias visame Dakare, mat „Dakar Classic“ lenktynėse galima važiuoti tik su tokiomis transporto priemonėmis, kokios yra jau važiavusios maratone.
Pats maratonas prasidėjo 1979-aisiais, o tokiu, visiškai standartiniu 1978-ųjų „Defender“ senoliu pirmąjį Dakarą įveikė broliai prancūzai, nesupratę, kur užsiregistravo.
Nors su modernesniu, naujesniu automobiliu būtų lengviau kovoti dėl aukštų rezultatų, klasikinių automobilių mėgėjas Karolis iš karto atmeta tokius variantų: jis nori atkurti originaliojo Dakaro dvasią, ir leidžiasi į avantiūrą su mėgstamu britišku istoriniu automobiliu, be jokio techninio palaikymo.
Nors jis jau įrodė, kad net ir su gerokai silpnesne technika gali kovoti dėl aukščiausių pozicijų, apie būsimus rezultatus ir tikslus ne tik kalbėti, bet ir galvoti nedrįsta.
„Ko tikiuosi Dakare, yra dažniausias, bet ir sunkiausias klausimas. Aš ten planuoju gerai pasilinksminti, o linksmiausia man būna tuomet, kai aš galiu kovoti dėl aukštų rezultatų ir išeinu iš komforto zonos“, – kalbėjo lenktynininkas, ir pratęsė jau pažiūrėjęs į galimybes objektyviai.
„Dakar Classic“ važiuoja apie 100 dalyvių, ralis labai sunkus. Mes važiuojame seniausiu ir trapiausiu automobiliu.
Stengsimės, bet reikia suvokti, kad neturime pačios geriausios startinės pozicijos. O tokių, kurie yra nusiteikę būti pirmi yra gal 50 dalyvių, ir visi jie gali tą padaryti.
Šiemet jau suprantam, koks klastingas gali būti Dakaras, tai ir nenorime nieko prognozuoti“.