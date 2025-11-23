L. Norriso čempionišką džiaugsmą „Formulėje 1“ stabdo M. Verstappeno pergalė Las Vegase

Po kvalifikacijos pirmąją poziciją turėjęs Lando Norrisas („McLaren“) ją prarado bandydamas starte blokuoti M. Verstappeną: plačiai važiavęs pilotas ne tik praleido olandą, bet ir britą George‘ą Russellą („Mercedes“).
Tačiau jei L.Norrisas susigrąžino lenktynių metu prarastą antrąją poziciją 34 rate, nustumdamas G.Russellą į trečiąją, tai pirmoje vietoje be didesnių intrigų finišą kirto M.Verstappenas.
Ketvirtas buvo Oscaras Piastri („McLaren“). Nors po finišo ši vieta priklausė italui Kimi Antonelli („Mercedes“), bet jam buvo skirta 5 sekundžių bauda už per ankstyvą startą.
Tai lėmė, kad trimis sekundėmis nuo italo atsilikęs O.Piastri šoktelėjo viena vieta aukštyn.
Monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) buvo šeštas.
Čempionate pirmaujantis L. Norrisas su 408 taškais vis dar nėra garantuotas dėl čempiono vardo. Jam įkandin žengia O. Piastri – 378 taškai ir artėjantis M. Verstappenas – 367 taškai.
Tiesa, L.Norrisą galima aplenkti tik tuo atveju, jei jis vienose iš dviejų likusių lenktynių nebaigs pasirodymo, o antrose užims šeštąją vietą. Arba abejose bus aštuntoje pozicijoje ir žemiau.
Konstruktorių įskaitoje titulą jau seniai yra užsitikrinusi „McLaren“ ekipa, kuri turi 786 taškus. Antrą vietą užtikrintai užima „Mercedes“ – 423 taškai, o už šių komandų žengia „Red Bull“ (391) ir „Ferrari“ (371).
Priešpaskutinis sezono etapas Katare vyks lapkričio 28–30 d, o paskutinysis etapas - Abu Dabyje gruodžio 5-7 dienomis.
Rezultatai Las Vegaso etapo.
Pilotas, Laikas, Ratai:
1. Maxas Verstappenas 1:21:08.429 sek. 50
2. Lando Norrisas +20.741 sek. 50
3. George'as Russellas +23.546 sek. 50
4. Oscaras Piastris +27.650 sek. 50
5. Andrea Kimi Antonelli +30.488 sek. 50
6. Charlesas Leclercas +30.678 sek. 50
7. Carlosas Sainzas +34.924 sek. 50
8. Isack Hadjar +45.257 sek. 50
9. Nico Hulkenbergas +51.134 sek. 50
10. Lewisas Hamiltonas +59.369 sek. 50
11. Estebanas Oconas +60.635 sek. 50
12. Oliver Bearman +70.549 sek. 50
13. Fernando Alonso +85.308 sek. 50
14. Yuki Tsunoda +86.974 sek. 50
15. Pierre'as Gasly +91.702 sek. 50
16. Liamas Lawsonas +1 lap 49
17. Franco Colapinto +1 lap 49
18. Alexandras Albonas DNF 35
19. Lance'as Strollas DNF 0
20. Gabriel Bortoleto DNF 2
Formulė 1Maxas VerstappenasLando Norrisas
