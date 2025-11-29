Įtampa „Formulėje 1“ tęsiasi – Kataro sprinto kvalifikaciją laimėjo O. Piastri

Pastaruoju metu itin prastą sportinę formą demonstravęs australas su „McLaren“ bolidu Kataro kvalifikacijoje laimėjo pirmąją vietą, ratą įveikęs per 1:20.055 min.
Antras liko „Mercedes“ pilotas George‘as Russellas (+0.032 sek.), kuris sugebėjo už savo nugaros palikti čempionato lyderį, „McLaren“ pilotą Lando Norrisą (+0.230 sek.).
Ketvirtąją vietą netikėtai užėmė „Aston Martin“ komandos veteranas Fernando Alonso (+0.395 sek.), tačiau netikėtumų netrūko ir už ispano nugaros.
Penktas liko „Red Bull“ pilotas Yuki Tsunoda (+0.464 sek.), kuris tik dabar pirmą kartą šį sezone kvalifikacijoje aplenkė komandos draugą, dėl titulo kovojantį Maxą Verstappeną (+0.473 sek.).
Septintas startuos Kimi Andrea Antonelli (+0.477 sek.), su „Mercedes“ bolidu, o „Williams“ lenktyninkas Carlosas Sainzas (+0.487 sek.) startuos aštuntas.
Čempionate pirmauja L.Norrisas su 390 taškų. Dėl titulo dar kovoja O.Piastri ir M.Verstappenas, kurie savo sąskaitoje turi po 366 taškus.
