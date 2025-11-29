SportasAutosportas

Nuostabus O. Piastri šeštadienis – australas dominavo sprinto lenktynėse ir kvalifikacijoje

2025 m. lapkričio 29 d. 23:14
Lrytas.lt
„McLaren“ pilotas Oscaras Piastri laimėjo paskutines šių metų „Formulės 1“ sprinto lenktynes, o pagrindinėse Kataro lenktynėse startuos iš pirmosios pozicijos.
Penktadienį sprinto kvalifikaciją laimėjęs O.Piastri nuo lenktynių pradžios saugiai važiavo pirmoje pozicijoje ir iškovojo pergalę, o antras finišavo jau dėl titulo nebekovojantis „Mercedes“ pilotas George‘as Russellas.
3-oje ir 4-oje pozicijose finišavo australo konkurentai – Lando Norrisas („McLaren“) ir Maxas Verstappenas („Red Bull“).
Po kelių valandų vykusioje kvalifikacijoje ir vėl greičiausias buvo O.Piastri.
Tačiau sekmadienio pagrindinėse lenktynėse už Oscaro stovės L.Norrisas su M.Verstappenu.
„Mercedes“ pilotai G.Russellas ir Kimi Andrea Antonelli startuos iš 4-os ir 5-os vietos.
Čempionate ir toliau pirmauja L.Norrisas su 396 taškais. Antroje vietoje rikiuojasi jo komandos draugas O.Piastri su 374 taškais, o trečioje pozicijoje žengia M.Verstappenas su 371 tašku.
Kataro lentkynės yra priešpaskutinės šiame sezone. Finalinis etapas gruodžio 5-7 dienomis vyks Abu Dabyje.
