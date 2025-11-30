Keistas „McLaren“ sprendimas didina intrigą kovoje dėl titulo

Starto metu iš trečiosios pozicijos startavęs Maxas Verstappenas aplenkė Lando Norrisą, o iš ketvirtosios vietos lenktynes pradėjęs George‘as Russellas krito iki 7-osios.
Septintajame rate vieta trasoje nepasidalino Nico Hulkenbergas („Kick Sauber“) ir Pierre’as Gasly („Alpine“). N.Hulkenbergas trenkdamasis į barjerus užbaigė savo lenktynes, o į trasą buvo iškviestas saugos automobilis.
Visi lenktynininkai naudodamiesi proga stojo į boksus pasikeisti padangas išskyrus „McLaren“ pilotus. Saugos automobilis tapo puikia proga sustoti į boksą, kadangi šiose lenktynėse buvo privaloma keisti padangas kas 25 ratus, o iki lenktynių pabaigos liko lygiai 50 ratų.
Nemokamą sustojimą praradę „McLaren“ pilotai buvo aplenkti M.Verstappeno, o L.Norrisas prarado vietas dar ir Carlosui Sainzui („Williams“) bei Kimi Andrea Antonelli („Mercedes“).
L.Norriso laimei, „Mercedes“ pilotą britas sugebėjo aplenkti dėl K.Antonelli padarytos klaidos.
Po šių lenktynių L. Norrisas išlieka čempionato lyderiu, tačiau M. Vestappenas nuo jo atsilieka 12 taškų. O. Piastri – 16 taškų.
Paskutinės sezono lenktynės Abu Dabyje gruodžio 7 dieną vyks Abu Dabyje.
