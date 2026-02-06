Prestižiniame ralyje K. Raišys kovos dėl podiumo

Rezultatų lentelėje – tikras chaosas: dalyviai kyla, leidžiasi per dešimtis pozicijų po kiekvieno greičio ruožo, tačiau Karolio Raišio ir Ovidijaus Meilūno ekipažas išlaiko stabilumą, ir į paskutinę ralio dieną išvažiuoja būdami 5-oje pozicijoje.
Padangų pasirinkimas – kaip ruletė
Siauri kalnų keliukai, ir nenuspėjama jų danga: startas ant sauso asfalto, pakilus aukščiau – jis jau šlapias, pasirodo pirmasis sniegas, o apsukus kalną į šiaurinę pusę prasideda visiškas ledas. Tokios nenuspėjamos sąlygos šių metų „Monte Carlo Historique“ ralyje, kuriose padangų pasirinkimas atrodo tarsi ruletės žaidimas Monte Karlo kazino.
„Sunkiausia išsirinkti padangas. Pavyzdžiui, viename greičio ruože pusę kelio į kalną buvo labai sausa, o kita pusė, nuo kalno – ledas, kaip pranešė organizatoriai.
Užsidėjome dygliuotas padangas, ir supratau, kad neteisingas buvo pasirinkimas, nes į kalną su dygliuotomis padangomis per sausą asfaltą buvo labai sunku pavyti organizatoriaus užduotą vidutinį greitį, o nuo kalno, pasirodo, organizatoriai nustatė mažesnį greitį, nes neva labai pavojinga, tai išties galėjom ir be dyglių pravažiuoti“, – iššūkius, su kuriais susiduria ralyje, pasakojo „Ovoko Racing“ komandos vairuotojas Karolis Raišys.
Podiumas pasiekiamas, bet lengva nebus
Priešingai nei kiti dalyviai, kurių dažnas ir pusnyse strigo, Karolis su Ovidijumi Meilūnu sugebėjo išlaikyti saugų ir stabilų tempą. Pirmą dieną buvę treti, po 2-os dienos jie nusirito į 7-tą bendros įskaitos poziciją, trečiąją, po 13-os greičio ruožų pakilo iki 5-os.
Dėl didelio sniego kiekio ant kelio, ir tirpstančio, koše tampančio ledo, čia pradėjo dominuoti priekiniais ratais varomi automobiliai, tačiau galiniais ratais varomą „Jaguar MKII“ vairuojantis lietuviškas ekipažas laikosi tarp lyderių.
Karolis su Ovidijumi neslepia, nori podiumo. Jie yra surinkę 522 baudos taškus, lyderis turi 310. Iki artimiausio konkurento, 4-oje vietoje esančio ispano Luis Climent Asensio su BMW 323 – 71 taško deficitas. Trečia vieta už 72 taškų. Vytis nebus lengva, tačiau gintis reikės, nes šeštoje pozicijoje esantis Monako vairuotjas Olivier Campana su „Volkswagen Golf GTI“ nuo lietuvių atsilieka vos 9-iais taškais.
Arūnas Beniušis su Andriumi Vaitiekūnu, važiuojantys MG B automobiliu, po 3-ios dienos kyla į 37 poziciją bendroje įskaitoje. Jie yra surinkę 6 650 baudos taškų. „Saab 96 V4“ automobilius važiuojantys Tadas Vitkevičius ir Linas Žvinakevičius – 59-ti, surinkę 10 589 baudos taškus. Ralį tęsia 217 ekipažų iš 258 startavusių.
Kaip skaičiuojami rezultatai?
Klasikinių automobilių raliai vyksta „Regularity“, arba važiavimo vidutiniam greičiui principu, kad būtų galima išlaikyti konkurenciją tarp skirtingų epochų automobilių. Jie turi važiuoti greičio ruožais organizatoriaus užduotu vidutiniu greičiu, kas apledėjusiuose serpantinuose nėra lengva. Organizatorius, žinodamas, kuriame taške kurią sekundę turi būti kiekvienas dalyvis, juos matuoja po keliasdešimt kartų greičio ruože, taigi už atsilikimą, arba per greitą važiavimą dalinamos baudos: 1 sekundė – 1 baudos taškas.
Penktadienis – finalinė „Rallye Monte Carlo Historique“ diena. Dalyviai turės įveikti tris greičio ruožus dienos metu, ir du – naktį. Paskutiniai naktiniai greičio ruožai dažniausiai pakeičia ralio eigą, nes jie – itin greiti, sukti ir klastingi, vyksta legendiniais „Col de Turini“ keliais.