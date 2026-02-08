Portugališki iššūkiai Lietuvos F4 lenktynininkams: naujos patirtys ir lūžęs pirštas

Kaip ir pirmajame etape Eštorilo trasoje prieš dvi savaites, lietuviams vėl teko kovoti ne tik su varžovais, bet ir su lietingomis oro sąlygomis. Bet būtent permainingos sąlygos leidžia jauniems lenktynininkams įgyti svarbios patirties ir gauti naujų pamokų ateičiai.
Su „Formulės 4“ technika startavę lietuviai buvo konkurencingi tiek kvalifikacijoje, tiek pirmosiose lenktynėse, tačiau paskutinė diena – sekmadienis – nebuvo sėkminga. M. Šilkūnas dėl techninių problemų nestartavo trečiosiose lenktynėse, o T. Rudokas pateko į avariją, kurios metu jam lūžo pirštas.
Po intensyvių testų, šeštadienį 33 pajėgūs sportininkai iš viso pasaulio startavo kvalifikacijoje. Pirmojoje kvalifikacijoje abu lietuviai užfiksavo labai panašius laikus – Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ komandai atstovaujantis M. Šilkūnas buvo 17-as, o „Renauer Motorsport“ atstovas T. Rudokas – 18-as.
Antroje kvalifikacijoje M. Šilkūnas užfiksavo 18-ą rezultatą, o T. Rudokas – 22-ą.
Pirmosiose finalo lenktynėse abu lietuviai važiavo puikiai – M. Šilkūnas 11 trasos (4,652 km) ratų įveikė per 32 min. 33,98 sek. ir užėmė 12-ą vietą. Jis nugalėtojui, Indijos lenktynininkui Ary Bansalui pralaimėjo kiek daugiau nei 6 sek.
Pora sekundžių lėtesnis už tautietį buvęs (+8,56 sek.) T. Rudokas finišavo 16-as.
Antrosiose finalo lenktynės, kuriose sportininkai turėjo įveikti 15 ratų, greičiausias buvo belgas Driesas van Langendonckas – 33 min. 3,718 sek.
M. Šilkūnas belgui pralaimėjo kiek daugiau nei minutę ir užėmė 19-ą poziciją.
„Visą savaitgalį sekėsi gana gerai. Kaip įprasta Portugalijoje, vėl buvo daug lietaus, todėl visą laiką teko važiuoti su šlapiomis padangomis. Rezultatai buvo gana geri ir esu patenkintas 12-a vieta pirmajame finale. Starte vos nepatekau į avariją, nes priekyje buvę porą automobilių nesustartavo, – įspūdžiais dalinosi M. Šilkūnas. – Tikiuosi, kad pavyks gerai sustartuoti ir kitose lenktynėse. Jau laukiu kito savaitgalio.“
T. Rudokas antrąsias lenktynes baigė greta M. Šilkūno – 21-as.
„Savaitgalis prasidėjo visai gana sunkiai, trūko greičio, bet kvalifikacija pasisekė visai neblogai. Pirmos lenktynės prasidėjo prastai, bet pavyko pirmuose posūkiuose nemažai apsilenkti. 16-a vieta mane tikrai tenkina. Antrosiose finalo lenktynėse startas nebuvo sėkmingas, bet vėliau pavyko važiuoti gana stabiliai. Visgi eigoje padariau nemažai klaidų, keliskart išvažiavau už trasos ant akmenų, o tai kainavo keletą pozicijų“, – pasakojo T. Rudokas.
Trečiosiose lenktynėse M. Šilkūnui nepavyko startuoti. Automobilis susidūrė su techninėmis problemomis, todėl jo paruošti paskutiniam savaitgalio startui nepavyko.
Tuo tarpu T. Rudokas startavo paskutinėse lenktynėse sekmadienį, bet jos baigėsi pirmajame posūkyje. Netrukus dar liūdnesnė žinia pasiekė iš gydytojų – jam buvo nustatytas piršto lūžis, o tai reiškia, kad visas „Winter Series“ sezonas jam baigėsi anksčiau laiko.
„Net nežinau, kas tiksliai nutiko. Vienam varžovui nukrito priekinis sparnas ir dėl to kitame posūkyje jam nepavyko pasukti ir jis įvažiavo į mane. Vėliau sukdamasis, jis trenkėsi vėl ir man išmušė vairą“, – nusivylimo neslėpė T. Rudokas.
Trečiosiose finalo lenktynėse vėl greičiausias buvo belgas D. van Langendonckas.
Trečiasis F4 „Winter Series“ etapas bus surengtas jau vasario 12–15 dienomis Valensijos trasoje. Ši serija užsibaigs su lenktynėmis Aragone (kovo 5–8 d.) ir Barselonoje (kovo 12–15).