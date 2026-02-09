Ledas, sniegas ir asfaltas: kas buvo greičiausi Lietuvos kartingo federacijos žiemos taurėje?

Tikra žiema smagiau, nei vasara
Kiekvienų metų pradžioje, pasibaigus vienam sezonui, tačiau dar neprasidėjus kitam, Lietuvos kartingo federacija organizuoja „Žiemos taurės“ varžybas. Paskutinius kelis metus žiema į šalį buvo užsukusi tik trumpam, ir nelabai žiemiška, tad sportininkai jau buvo įpratę taškyti balas purvynuose. Vis tik šiemet sugrįžęs baltas užklotas ant žemės kartingo sportininkams padovanojo tikrą šventę: nepabūgę net iki 20 laipsnių spaudžiančio speigo, į trijų etapų „Žiemos taurės“ varžybas susirinko beveik pusšimtis lenktynininkų.
Sausio 10–11 dieną per didelį speigą jie varžėsi Anykščių kartodrome ant palaido sniego, sausio 24–25 dienomis – ant apledijusios, tačiau iki asfalto pravalytos Plytinės trasos, ir vasario 7–8 dienomis užbaigė dailiuoju čiuožimu lediniame „Speedway“ kartodrome šalia Elektrėnų.
„Ši žiemos taurė labai patiko, nes gavome tikrą žiemą, ir kiekviename etape buvo vis kitokios sąlygos. Susirinko daug žmonių, ir varžybos buvo įdomios, nes tokiomis sąlygomis nei svoris, nei variklio galingumas neturi daug įtakos, tad gali pats iš savęs parodyti rezultatą“, – komentavo paskutinio etapo, ir taurės nugalėtojas „Winter Hobby“ klasėje Aras Kvedaras.
„Buvo žiauriai smagu, smagiau nei vasarą, nes vasarą turi viena trajektorija važiuoti, o dabar galima visokiomis trajektorijomis improvizuoti. Ir žiema ši buvo labai graži, patiko važiuoti, nes anksčiau žiemos taurėje per lietų tik išsipurvindavome“, – komentavo „Winter Briggs Mini“ klasės 3-ios vietos prizininkė Eva Bukauskaitė.
Kitoks formatas atleido klaidas
Žiemos taurės varžybos vyko kiek kitokiu principu, nei Kartingo čempionatas. Čia dalyviai lenktyniavo trumpuose, vos 4 minutes trunkančiuose, tačiau vienas po kito vykstančiuose važiavimuose. Apvažiuoja kelis ratus, ir vėl stoja į startą pakeitus rikiuotę. Iš viso, su pertraukomis, kiekviename etape sportininkai įveikė po 12 mini lenktynių, už kurias buvo skiriami taškai. Toks formatas leido nebijoti dalyviams rizikuoti: pavyzdžiui, įvažiavimas į pusnį ar blogas startas turėjo nedidelę įtaką bendram rezultatui, tik 1/12, tad kova visuomet buvo aštri ir agresyvi, it ralio kroso varžybose, ypač, kai į trasą vienu metu išjudėdavo po dvi dešimtis gokartų.
„Startai gali būti pavojingi, nes kai daug dalyvių, ne visiems pasiseka gerai išstartuoti, ir gali atsidurti pusnyje. Čia buvo labai daug ledo, tai reikėjo protingai važiuoti. Bet žiemą važiuoti smagu, nes gali „padriftinti“. Vasarą taip važiuodamas laiką prarasi ir pralaimėsi, o čia – galima“, – įžvalgomis dalijosi Dominykas Dainys.
Kas greičiausi ant sniego ir ledo?
Šis jaunuolis, besivaržantis „Winter Briggs Mini“ klasėje, surinkęs 138 taškus negalėjo paskutiniame etape ir 3-imis taškais išplėšė pergalę taurėje prieš Kasparą Ramanauską. Trečioje vietoje su 102 taškais liko Eva Bukauskaitė.
„Winter Micro“ klasėje pirmą etapą sunkiau pradėjęs vėliau dominavo, ir pergalę su 139 taškais išplėšė Timas Rimas, antras su 128 taškais liko Bernardas Anuskauskas, o trečioje vietoje, surinkęs 117 taškų – Jokūbas Juozaitis.
„Winter Mini“ kategorijoje su 136 taškų kraičiu nugalėjo Remigijus Kriaučiūnas, 10 taškų skirtumu aplenkęs Oskarą Bakutį. Trečią vietą, sudalyvavęs tik paskutiniame etape, ir jame užtikrintai nugalėjęs, bei surinkęs 50 taškų užsitvirtino Tauras Zimnickas.
Lietuvos kartingo federacijos žiemos taurėje, mažųjų gokartų važiavimuose iš viso trijose klasėse varžėsi 17 vaikų. Tuo tarpu didžiųjų sportinių gokartų startinis sąstatas išsitęsė net iki 14-os eilių, nes čia trijose klasėse susirinko net 28 dalyviai, tarp kurių – tiek mėgėjai, tiek profesionalai, čempionai ir treneriai.
Surinkęs 142 taškus CRAB įskaitoje nugalėjo Joris Žygimantas Stankevičius, antroje pozicijoje – Emilis Juozaitis su 108 taškais, trečias – Martynas Tankevičius, surinkęs 50 taškų.
„Winter Hobby“ klasėje nugalėjo universalus lenktynininkas, mokantis laimėti tiek žiede ant asfalto, tiek ralyje, tiek gokartu ant sniego – Aras Kvedaras, surinkęs 128 taškus. Tiesa, jam į atlapus aršiai kabinosi Emilis Bukauskas, tačiau iki pergalės jam pritrūko 4 taškų. Trečioje vietoje – Marius Anusauskas, uždirbęs 88 taškus.
„Winter Open Senior“ klasėje surinkęs 132 taškus nugalėjo daugkartinis Lietuvos kartingo čempionas, dabar žiedinių lenktynių meistras Paulius Paškevičius. Antrą vietą surinkęs 105 taškus iškovojo Kajus Petkus, vos 3 taškais aplenkęs Hubertą Budvytį.
Pasibaigus „Žiemos taurei“ – kelių mėnesių pertrauka iki pavasario, kai prasidės Lietuvos kartingo čempionatas. Pirmos varžybos – Balandžio 18–19 dienomis Aukštadvario kartodrome. Iš viso numatyti 5 etapai.