Dakaras baigėsi prieš mėnesį, bet B. Vanago technika grįžo tik dabar: kodėl?

Techninio aptarnavimo sunkvežimis su priekaba, transportuojančia Benedikto Vanago „Toyota GR DKR Hilux EVO T1+ Ultimate“ ir kolegų techniką grįžo į Vilnių. Logistikos etapą keičia „tikslumo fazė“ dirbtuvėse, kur kiekviena diena reikalaus preciziško mechanikų darbo.
Tūkstančiai jūrmylių iš Saudo Arabijos
Apie 2,5 savaitės iš Saudo Arabijos specialiu transportiniu keltu dalyvių technika buvo plukdoma į Barcelonos uostą. Iš čia be legendinio „Black Hawk“ grįžta dar šeši automobiliai. „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos užsakytame autovežyje grįžo ir kolegų lenktynininkų visureigiai, tarp jų – ir istorinį Dakaro beduiną iškovojusio K. Raišio technika.
Ja pasirūpino B. Vanago technikai, kol pats lenktynininkas kovojo „Monte Carlo“ ralyje.
Bolidas keliauja į „operacinę“
Pagrindinis dėmesys krypsta į „kovinį“ Hilux’ą. Pasak B. Vanago, prasideda vienuolikos savaičių ciklas – tiek laiko liko iki artimiausių suplanuotų lenktynių.
„Black Hawk” patenka į „operacinę”. Bolidas bus visiškai išrinktas, kiekviena detalė ir „arteriniai” bolido mechanizmai – plaunami ir valomi. Tik po detalios inspektacijos, maždaug po savaitės, turėsime galutinį verdiktą – kokio dydžio atstatymo procedūros reikės“, – teigia Dakaro legenda.
Bus atliekama defektacija – tikrinami visi pakabos ir transmisijos agregatai, ieškant paslėptų įtrūkimų. Kadangi bolidas turi erdvinę vamzdelinę konstrukciją, bus atliekami itin tikslūs matavimai. Jau dabar aišku, kad rėmui gavus smūgį saugos lankai yra linkę. Degalų bakas tikrai bus siunčiamas į Didžiąją Britaniją specializuotam remontui ir saugumo patikrai.
Tikslas – naujo automobilio būsena
„Greičio fazė“ baigėsi, prasideda „tikslumo fazė“. Vasaros sezoną komanda ruošiasi pasitikti su techniškai nepriekaištingu koviniu įrankiu. Nors po avarijos bolidas vizualiai atrodė prastai – dabartinė jo išvaizda neišduoda vidinių pažeidimų.
„Autosporte dažnai sakoma: jei nori tęsti lenktynes čia ir dabar, ieškai greito sprendimo. Tačiau dabar, grįžus į bazę, požiūris keičiasi. Mūsų strategija – atstatyti „Black Hawk“ į naujo automobilio būseną.
Sportinės technikos aptarnavimas yra artimesnis aviacijai nei standartinių automobilių. Visos detalės apžiūrimos ir testuojamos. Jei detalė tinkama naudoti – iš naujo paruošiama ir sugrąžinama į automobilį, dalis agregatų turi būti keičiami“, – sako B. Vanagas.
Lenktynininkas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs bei aukščiausią rezultatą automobilių kategorijoje pasiekęs lietuvis. 2024-aisiais Benediktas Vanagas pasiekė 8-ąją vietą Dakaro bendroje įskaitoje – šis rezultatas lieka nepagerintas.