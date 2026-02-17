Markas Šilkūnas Formulės 4 lenktynėse susidūrė su netikėtais iššūkiais

Ši trasa pasižymi tuo, kad čia ypatingai sunku lenkti, todėl jeigu nepasisekė kvalifikacija, galvoti apie aukštas pozicijas itin sunku.
Šio sezono debiutantas, šveicarų „Jenzer Motorsport“ komandos narys Markas Šilkūnas, pirmoje treniruotėje fiksavo 18-ą rezultatą. Tarp sezono naujokų Markas buvo 8-as. Lietuvio rezultatai stabiliai gerėjo ir paskutinėje treniruotėje Markas parodė jau 7-ą laiką.
Kvalifikacijoje mūsų šalies lenktynininkas užėmė 25-ą vietą: Markas tik 0,001 sek. atsiliko nuo savo komandos draugo Georgiy Zasovo, o geriausią rezultatą pasiekė sezono lyderis belgas Driesas van Langendonckas.
Įdomu tai, kad visą savaitgalį vyravo itin didelis vėjas, o šeštadienio varžybos netgi buvo atšauktos. Dėl didelio vėjo buvo uždrausti bet kokie renginiai lauke, todėl šeštadienį nevyko lenktynės ne tik Formulės 4, bet ir kitų serijų. Tuo pačiu buvo nutrauktos ir šalia kartingo trasoje vykusios kartingų lenktynės. Jos buvo atnaujintos tik sekmadienį, kai šiek tiek aprimo vėjo gūsiai.
Pirmame finale (Formulės 4 žiemos serijos lenktynėse per vieną savaitgalį vyksta net 3 atskiri finaliniai važiavimai, o Valensijoje buvo važiuojama po 13 ratų) 17-metis sportininkas finišavo 26-as: varžovai „pasistengė“, kad Markas pasivažinėtų ir šalia trasos, o po incidentų vytis konkurentus buvo labai nelengva. 25 taškus už pergalę finale iškovojo D. van Langendonckas.
Antrame finale Markas liko 23-as. Kiekviename rate jis gerino tempą, o greičiausią lenktynių ratą jis įveikė jau artėjant finišui – geriausias rezultatas fiksuotas 12 rate. Pirmas finišo liniją šiame finale kirto Aleksanderis Ruta iš Lenkijos.
Sėkmingiausiai lietuviui susiklostė trečiasis finalas, kuriame mūsų šalies atstovas užėmė 20-ą vietą, o naujokų įskaitoje finišavo 10-as. Šį finalą laimėjo vokietis Arjenas Kralingas.
Kovo 7–8 dienomis Formulės 4 žiemos serija bus pratęsta Aragono trasoje, o varžybos baigsis Barselonoje kovo 14–15 dienomis.