Precedento neturintis įvykis Lietuvos Lietuvoje – Mickūnų parke iškils pasaulio čempionato miestelis

Tai – precedento neturintis įvykis Lietuvos motosporto istorijoje. Dvejus metus trukusios derybos su Tarptautine motociklų sporto federacija, infrastruktūros derinimas ir griežtų techninių reikalavimų įgyvendinimas davė rezultatą – Lietuva tapo pasaulio čempionato šeimininke.
Istorinis žingsnis Lietuvos motosportui
Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentė Giedrė Leskauskienė pabrėžia, kad šis etapas – daugiau nei vien sporto renginys.
„Tai istorinis momentas Lietuvos motosportui. Pasaulio čempionatas mūsų šalyje – aiškus tarptautinis įvertinimas, kad esame pasirengę organizuoti aukščiausio lygio varžybas.
Tai ir didžiulė motyvacija mūsų sportininkams, kai pasaulio elitas atvyksta į tavo namų trasą, supranti, kad ir pats gali būti tarp jų.
Džiaugiamės, kad Nacionalinė sporto agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija atkreipė į šio čempionato svarbumą ir prisidėjo prie jo vykdymo.“
Pasak federacijos vadovės, renginys turės ilgalaikį poveikį: skatins jaunimą rinktis motokrosą, stiprins infrastruktūrą ir didins Lietuvos matomumą tarptautinėje arenoje.
Lietuvos sportininkai – tarp pasaulio elito
FIM Pasaulio motokroso motociklų su priekabomis čempionate žiūrovai turėtų išvysti lietuvaitę Viktoriją Vareikaitę, startuosiančią su prancūzu Gregory Raymondu. Tarp galimų dalyvių – ir gerai žinomas Variakojų šeimos atstovas Liutauras Variakojis su latviu Martiņšu Antonu, taip pat Lietuvos čempionato prizininkai Jonas Pirtinas ir Lotaras Aleksejevas.
Į Lietuvą atvyks ir ryškiausios pasaulio žvaigždės – 2024 metų pasaulio vicečempionai latviai broliai Danielis ir Bruno Lielbardis bei 2025 metų pasaulio čempionai iš Nyderlandų Koenas Hermansas ir Benas van den Bogaartas, vicečempionai – Prancūzijos duetas Killianas Prunier bei Evanas Prunier.
FIM Pasaulio keturračių motociklų čempionate planuoja dalyvauti Europos čempionato dalyvis Laurynas Mikalauskas ir Lietuvos čempionas Gediminas Volkavičius.
Vidury laukų turės atsirasti civilizacija
Etapo organizatorius Lukas Pakeltis pripažįsta – tai ambicingiausias projektas jo ir regiono istorijoje.
„Norėjosi daugiau nei Lietuvos ar Baltijos čempionato. Pasaulio etapas – milžiniškas iššūkis, bet būtent tokie projektai augina tiek organizatorius, tiek sportą. Tai bus didžiausias sporto renginys Anykščių regione.“
Pasak organizatoriaus, pasaulio čempionato standartai reikalauja iš esmės transformuoti infrastruktūrą.
„Pasaulio čempionato kategorija reiškia aukščiausius reikalavimus – dalyvių parkas su visomis komunikacijomis, didžiulės žiūrovų automobilių aikštelės, televizijos transliacijų pozicijos, media centras, teisėjų ir komandų zonos. Paprastai tariant, viduryje laukų turi atsirasti pilnai veikianti infrastruktūra. Investicijos – didelės, bet jos lieka Lietuvoje.“
Ilgalaikis projektas
Svarbu tai, kad Lietuva FIM Pasaulio motokroso motociklų su priekabomis čempionato ir FIM Pasaulio keturračių motociklų čempionato etapą rengs ne vienerius metus. Pasirašyta trejų metų sutartis, todėl „Mickūnų MX parkas“ turi galimybę tapti nuolatine pasaulio motokroso kalendoriaus stotele.
Rugpjūčio 1–2 d. Anykščių rajone žiūrovų lauks ne tik sportinė kova dėl sekundžių, bet ir greičio, technikos bei adrenalino šventė, kokios Lietuva dar nėra mačiusi.