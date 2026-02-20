B. Vanago „Black Hawk“ – koks technikų verdiktas po Dakaro „skrydžio“?

Ne sėkmė, o apgalvota inžinerija
Pagrindinė ir pati svarbiausia žinia po išsamios „Black Hawk“ patikros – pagrindinis bolido rėmas išliko visiškai nepažeistas. Nors vizualiai sulankstyti karkaso vamzdžiai atrodė nepataisomai, po atidžios technikų inspektacijos išryškėjo unikalios erdvinio vamzdelinio karkaso konstrukcijos privalumai.
„Toyota GR DKR Hilux EVO T1+ Ultimate“ bolidas suprojektuotas remiantis naujausiais inžineriniais sprendimais. Viena dalis yra monolitinė – bolido kertinis karkasas, kita – „bolt-on“ konstrukcijos, prisukamos lankinės dalys, kurios veikia kaip saugikliai. Smūgio metu jos suprojektuotos deformuotis ir sugerti energiją – taip pagrindinis rėmas apsaugomas nuo pažeidimų. Būtent šios keičiamos dalys atliko savo darbą Dakare – „pasidavė“, kad išsaugotų bolido „stuburą“.
„Kai matai sulankstytą bolidą, lengva pasiduoti emocijoms. Turiu pakankamai patirties automobilių sporte ir dažniausiai susilaikau nuo komentarų iškart po įvykio. Žinau, kad norint išsiaiškinti pasekmes reikia pasidaryti namų darbus. Sporte mes kalbame milimetrais ir centimetrais, o ne įspūdžiais. Ir mūsų atvejis geriausias to įrodymas – po išsamios analizės supratome, kad inžinerija nugalėjo fizikos dėsnius“, – dėsto Dakaro legenda B.Vanagas.
Galutinis techninės ekspertizės įvertinimas – „Black Hawk“ galima pilnai atkurti keičiant atskirus agregatus ir prisukamas rėmo dalis.
Nuostolių matematika
Nors pagrindinis rėmas sveikas, sąskaita už penktojo greičio ruožo „skrydį“ nusimato solidi. Šiuo metu atliekami galutiniai skaičiavimai, tačiau preliminariai nuostoliai gali siekti dešimtadalį naujo bolido kainos.
Pažeidimų sąrašas gana ilgas: deformuotas degalų bako korpusas bei pažeistas pats FT3 tipo bakas (pagrindinė priežastis, kodėl ekipažas negalėjo tęsti Dakaro), sulaužytos pakabos detalės ir amortizatoriai, sugadintas reduktorius, galinės pusašis bei vairo kolonėlė, būtina keisti išorines „bolt-on“ konstrukcijas.
Techniniu požiūriu – tai tik detalių keitimo klausimas, bolido geometrija liko nepakitusi. Šį faktą patvirtino ne tik „Gurtam Toyota Gazoo Racing“ technikai, bet ir iškviestas nepriklausomas saugos lankų ekspertas.
Pasak lenktynininko B.Vanago, autosporte skirtingai nei su paprastais automobiliais, dėl didelės bolidų vertės, po avarijos beveik visada verta tvarkyti sportinį automobilį. Visos detalės gali ir būna pakeičiamos naujomis – tokiu būdu lenktyninis bolidas gali grįžti į trasą it naujos būklės. Tai įprasta praktika autosporte.
Nesunaikinama „Toyota“
Prieš trejus metus B.Vanago patirtas „salto mortale“ ir šių metų incidentas turi vieną bendrą vardiklį – abiem atvejais bolidas atrodė patyręs nepataisomą žalą, tačiau saugos konstrukcija atlaikė be priekaištų. Tai dar kartą patvirtina „Toyota“ kaip „nesunaikinamo“ automobilio reputaciją.
„Tiems, kurie skubėjo nurašyti techniką vos pamatę nuotraukas, vertėtų prisiminti seną tiesą – ralyje svarbiausia ne tai, kas sulūžo, o tai, kas atlaikė. Atsipirkome brangiu remontu ir išgąsčiu, tačiau bolido „stuburas“ liko sveikas“ – pabrėžė B.Vanagas, daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.