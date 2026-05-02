Mirė buvęs F1 lenktynininkas A. Zanardi

2026 m. gegužės 2 d. 12:44
Eidamas 60-uosius metus mirė buvęs „Formulės–1“ lenktynininkas ir paralimpietis Alessandro Zanardi. Italų sportininkas mirė gegužės 1 d. vakarą. Jo šeima apie netektį paskelbė šeštadienį.
A. Zanardi šeima neatskleidė mirties priežasčių.
„Alexas ramiai užmigo, apsuptas savo artimųjų“, – teigiama šeimos išplatintame pareiškime.
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni išreiškė užuojautą dėl lenktynininko mirties ir sakė, kad A. Zanardi buvo „nepaprastas žmogus, sugebėjęs kiekvieną gyvenimo išbandymą paversti pamoka apie drąsą, stiprybę ir orumą“.
A. Zanardi 1991–1999 m. daugiau nei 40 kartų dalyvavo F1 lenktynėse atstovaudamas „Lotus“, „Williams“ ir kitas komandas.
Po karjeros „Formulėje–1“, 2001 m. jis patyrė katastrofišką avariją po sustojimo techninio aptarnavimo zonoje per „Champ Car“ lenktynes Lausitzringo trasoje Vokietijoje ir neteko abiejų kojų.
Po nelaimės jis užsiėmė paralimpiniu triračių sportu ir iškovojo keturis aukso bei du sidabro medalius dalyvaudamas 2012 m. Londono ir 2016 m. Rio de Žaneiro Paralimpinėse žaidynėse.
Per labdaringas lenktynes Toskanoje 2020 m. A. Zanardi nesuvaldė rankomis varomo triračio ir susidūrė su sunkvežimiu. Jis patyrė sunkias galvos ir veido traumas, o jo gyvybei kurį laiką buvo iškilęs pavojus.
Formulė 1Mirtis

