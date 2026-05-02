Sprinto lenktynėse užtikrintą pergalę iškovojo L. Norrisas

2026 m. gegužės 2 d. 20:01
Pirmą kartą šiais metais „Formulės 1“ lenktynes pavyko laimėti ne „Mercedes“ komandos atstovui.
Šeštadienį Majamyje vykusiose sprinto lenktynėse užtikrintai triumfavo čempiono titulą ginantis Lando Norrisas su „McLaren“ bolidu.
Iš pirmosios vietos startavęs britas pirmavo visų lenktynių metu ir nesulaukęs rimtesnio pasipriešinimo šventė pergalę.
Antroje pozicijoje finišavo jo komandos draugas Oscaras Piastri, kuriam lenktynių pabaigoje pavyko atsilaikyti nuo „Ferrari“ atstovo Charleso Leclerco.
Ketvirtąją vietą iškovojo iš antrosios vietos pajudėjęs čempionato lyderis Kimi Antonelli su „Mercedes“ formule. Italas dvi vietas prarado jau starto metu.
Penktas liko kitas „Mercedes“ pilotas George’as Russellas, kuris už nugaros paliko Maxą Verstappeną su „Red Bull“ bolidu.
Septintoje pozicijoje lenktynes baigė „Ferrari“ ekipos veteranas Lewisas Hamiltonas, o aštuntąją vietą ir paskutinį tašką iškovojo „Alpine“ lenktynininkas Pierre’as Gasly.
Šeštadienį dar vyks pagrindinių lenktynių kvalifikacija, o pačios lenktynės vyks sekmadienį.
Iki Majamio etapo visas kvalifikacijas ir lenktynes buvo laimėję tik „Mercedes“ pilotai.
