Alytaus gatvėse nugriaudėjo „Mototoja Race Alytus“: nugalėtojus skyrė sekundžių dalys

Šventinis savaitgalis prasidėjo šeštadienį naktine treniruote, kurioje DJ Igno bei DJ JuoKaz kuriami ritmai ir šviesų efektai pritraukė gausų būrį žiūrovų, sukurdami ypatingą atmosferą prieš pagrindines sekmadienio kovas. Sekmadienį Alytaus rotušės aikštėje pagrindinį dėmesį prikaustė naujosios kartos „Toyota RAV4“ pristatymas, kurio metu lankytojai galėjo iš arti susipažinti su automobilio technologiniais sprendimais bei dizainu. Startavus pagrindiniams važiavimams paaiškėjo, kad šiame sezone klaidos kaina bus milžiniška, o stabilumas visuose keturiuose važiavimuose tapo esminiu veiksniu siekiant rezultato.
SGC-1 klasėje užtikrintai triumfavo Gytis Strungys su „Honda CRX“, užfiksavęs 05:00.090 bendrą laiką. Antroji vieta atiteko Pauliui Bieliniui su tokiu pačiu automobiliu (05:05.142), o trečias liko Tomas Balevičius (05:08.466), kurio rezultatui įtakos turėjo pirmajame važiavime gauta 5 sekundžių bauda. SGC-2 grupėje visas lyderių trejetukas distanciją įveikė greičiau nei per penkias minutes: pergalę iškovojo Karolis Raišys su „Mazda MX5“ (04:54.133), už savęs palikęs Rytį Jankevičių (04:58.244) bei Algirdą Gricių (04:59.496). Beje, Karolis Raišys varžyboms automobilį skolinosi iš Ryčio Jankevičiaus, persėdusio į naujesnį „Mazda MX5“ ir varžovą aplenkė jo paties senuoju automobiliu.
Itin didelė konkurencija užfiksuota SGC-3 klasėje, kurioje pirmąjį trejetuką skyrė vos viena sekundė. Edvinas Sabalys su „Subaru BRZ“ laimėjo klasę (04:46.447), Darius Kliaudaitis su „Toyota GR Yaris“ nuo jo atsiliko vos 0,815 sekundės, o Augustas Kuzmarskas su „BMW 130“ liko trečias (04:47.524). SGC-4 klasėje nugalėtoju tapo Laurynas Gončauskas su „VW Golf“ (04:44.451), antrąją vietą palikdamas šių varžybų organizatoriui Lukui Jaruševičiui, o trečiąją – Kęstučiui Taškūnui.
Susiję straipsniai
Moterų įskaitoje greičiausia buvo Julija Čėglytė su „Porsche Cayman GTS“ (05:14.295), antrąją vietą užėmė Sandra Grigaitytė, o trečiąją – Monika Rinkevičienė. Jaunių klasėje lyderio poziciją užėmė Augustas Kuzmarskas, demonstravęs stabilų tempą skirtingose įskaitose.
OC 2WD įskaitoje vėl triumfavo Edvinas Sabalys (04:45.117), antrąją vietą užėmė Gytis Tepcovas (04:45.771), o trečias liko Šarūnas Visockas (04:47.873). OC 4WD klasėje Igoris Aleksejevič su „Ford Sierra“ pasiekė geriausią dienos rezultatą (04:41.451), vos 0,113 sekundės dalimis aplenkęs Lauryną Gončauską (04:41.564), o trečiąją vietą iškovojo Kęstutis Taškūnas (04:44.755).
Be pagrindinės pergalės, Igoris Aleksejevič taip pat laimėjo Alytaus mero Nerijaus Cesiulio taurę, kuri buvo įsteigta vieno geriausio dienos važiavimo autoriui. Rekordinis 01:09.986 laikas buvo užfiksuotas būtent paskutiniuoju, ketvirtuoju Igorio Aleksejevič važiavimu.
Komandinėje įskaitoje pergalę šventė „OVOKO Flameris Racing“ ekipa, surinkusi 42 taškus. Antrąją vietą su 40 taškų užėmė „VIKO Racing“, o trečiąją – „Trys su puse vožtuvo“ komanda, surinkusi 39 taškus.
Pirmasis etapas, sulaukęs tiek gausaus dalyvių, tiek žiūrovų dėmesio, parodė, kad Alytaus gatvėse vykstantis „Street Race“ čempionato etapas išlieka vienu laukiamiausių ir labiausiai intriguojančių autosporto projektų, prie kurio prisideda ir Alytaus miesto savivaldybė.