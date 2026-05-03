Neįtikėtinos dramos Majamio lenktynėse – taktiška K. Antonelli pergalė

Lenktynes iš pirmosios vietos vietos pradėjęs „Mercedes“ vairuotojas K. Antonelli starto metu prarado kelias pozicijas, o dėl pirmosios vietos kovojo Charlesas Leclercas („Ferrari“) ir Maxas Verstappenas („Red Bull“). Pastarasis rizikuodamas apsisuko trasoje ir prarado galybę pozicijų.
6-ajame rate lenktynes sujaukė dvi avarijos, įvykusios vienu metu skirtingose trasos dalyse. Isackas Hadjaras („Red Bull“) persiskaičiavęs kliudė sieną ir sudaužė savo formulė, o Liamas Lawsonas kitoje vietoje kliudė Pierre’o Gasly „Alpine“ bolidą, kuris vertėsi ir trasoje pakibo šonu.
Po saugos automobilio fazės naujuoju lyderiu tapo Lando Norrisas („McLaren“), o ji vijosi K. Antonelli su „Mercedes“ bolidu.
2 sekundžių deficitą turėjęs K. Antonelli pirmasis pasuko į boksus pasikeisti padangas, o L. Norrisas stojo ratu vėliau. Visgi 19-mečiui italui užteko vieno rato panaikinti atsilikimą ir per kelis posūkius sugebėjo aplenkti britą.
Lyderiu tapęs K. Antonelli nebeklydo ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės.
Tačiau kur kas įdomesni dalykai darėsi už jų. Oscaras Piastri („McLaren“) prieš prasidedant paskutiniam ratui sugebėjo aplenkti trečioje vietoje važiavusį Ch. Leclercą. Monegaskas bandydamas susigrąžinti vietą apsisuko trasoje ir su kairės pusės padangomis kliudė sieną, kas paveikė jo „Ferrari“ bolidą.
Kuomet O. Piastri aplenkė Ch. Leclercą, tuo pačiu metu George‘as Russellas su „Mercedes“ bolidu aplenkė M. Verstappeną kovoje dėl penktos vietos, o nuo Ch. Leclerco atsiliko maždaug 14 sekundžių. Tačiau sužinojęs apie monegasko problemas britas pradėjo spausti.
G. Russellui pavyko pavyti Ch. Leclercą ir priešpaskutiniame posūkyje aplenkęs „Ferrari“ britas šoktelėjo į ketvirtąją vietą. O čia Ch. Leclerco problemos nesibaigė. Paskutiniuose trasos metruose jį sugebėjo aplenkti ir M. Verstappenas.
Čempionate su 100 tašku pirmauja vos antrąjį sezoną „Formulėje 1“ besivaržantis K. Antonelli. Jo komandos draugas G. Russellas su 80 taškais užima antrąją vietą. Trečioje vietoje bendroje įskaitoje rikiuojasi Ch. Leclercas, o L. Norrisas turėdamas 51 tašką užima ketvirtąją vietą.
