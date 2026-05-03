Nepavejamas K. Antonelli iškovojo dar vieną „Pole“ poziciją

Kvalifikacija klostėsi be staigmenų ir tarp 10 geriausių lenktynininkų pateko tik 5 komandų pilotai.
Nuostabu ratą nuvažiavo čempionato lyderis K. Antonelli („Mercedes“), kuris trasą įveikė per 1:27.798 min.
Italas prieš tai vykusiose sprinto lenktynėse finišavo ketvirtas, tačiau dėl paskutiniame rate pažeistų trasos limitų sulaukė 5 sek. baudos ir prarado dvi pozicijas.
Antroje vietoje Maxas Verstappenas su „Red Bull“ bolidu. Nyderlandų lenktynininkas nuo K. Antonelli atsiliko 0.166 sek.
Iš trečiosios pozicijos startuos Charlesas Leclercas su „Ferrari“ bolidu, o iš ketvirtosios vietos pajudės pasaulio čempionas Lando Norrisas („McLaren“).
K. Antonelli komandos draugas George’as Russellas liko tik penktas.
Čempionate pirmaujantis K. Antonelli kvalifikacijas laimėjo Kinijoje ir Japonijoje, o šiuos sėkmingus pasirodymus pavertė į pergales pagrindinėse lenktynėse.
Majamio lenktynės vyks sekmadienį.
