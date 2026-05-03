Svarbu „Formulės 1“ gerbėjams – Majamio lenktynės įvyks anksčiau nei planuota

Lenktynių pradžia buvo numatyta sekmadienį 23 val. Lietuvos laiku (16 val. vietos laiku), bet po pasitarimų buvo priimtas sprendimas startuoti 3 valandomis anksčiau.
„Po FIA, F1 ir Majamio renginio organizatorių derybų buvo nuspręsta sekmadienio Majamio „Grand Prix“ lenktynių pradžią perkelti į 13:00 val. vietos laiku dėl orų prognozės, kuri, kaip tikimasi, atneš smarkesnes liūtis vėlesnę popietę, arti pradinio lenktynių pradžios laiko“, – oficialiame pranešime paskelbė „Formulė 1“.
Floridos valstijoje, kurioje yra Majamis, galioja įstatymas, jog sužaibavus arba nugriaudėjus griaustiniui bet koks renginys po atviru dangumi yra stabdomas 30-iai minučių.
Majamio lenktynes iš pirmosios vietos pradės „Mercedes“ pilotas ir čempionato lyderis Kimi Antonelli.
