Svarbu „Formulės 1“ gerbėjams – Majamio lenktynės įvyks anksčiau nei planuota

2026 m. gegužės 3 d. 08:44
„Formulė 1“ priėmė sprendimą paankstinti sekmadienio Majamio lenktynių startą dėl pranašaujamų audrų.
Lenktynių pradžia buvo numatyta sekmadienį 23 val. Lietuvos laiku (16 val. vietos laiku), bet po pasitarimų buvo priimtas sprendimas startuoti 3 valandomis anksčiau.
„Po FIA, F1 ir Majamio renginio organizatorių derybų buvo nuspręsta sekmadienio Majamio „Grand Prix“ lenktynių pradžią perkelti į 13:00 val. vietos laiku dėl orų prognozės, kuri, kaip tikimasi, atneš smarkesnes liūtis vėlesnę popietę, arti pradinio lenktynių pradžios laiko“, – oficialiame pranešime paskelbė „Formulė 1“.
Floridos valstijoje, kurioje yra Majamis, galioja įstatymas, jog sužaibavus arba nugriaudėjus griaustiniui bet koks renginys po atviru dangumi yra stabdomas 30-iai minučių.
Majamio lenktynes iš pirmosios vietos pradės „Mercedes“ pilotas ir čempionato lyderis Kimi Antonelli.
