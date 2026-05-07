34-erių netikėtai mirė vienas žymiausių autosporto kūrėjų: priežastis vis dar nežinoma

K. Loftis buvo žymaus socialinių tinklų kanalo „1320video“ įkūrėjas, savo įrašais ir pasakojimais, rinkusiais milijonus peržiūrų, populiarinęs automobilių sportą. Žinią apie netektį paskelbė oficialus kanalo „Facebook“ puslapis.
34-erių vyro mirties priežastis kol kas nėra žinoma. Dėl šios priežasties autosporto ir jo turinio fanai pradėjo spekuliuoti, kas galėjo lemti tokią netikėtą ir staigią netektį.
K. Loftis yra laikomas vienu autosporto populiarinimo pradininkų, savo įmonę įkūręs dar 2003-iaisiais. Jis išgarsėjo savo video įrašais apie gatvių lenktynes, o pirmasis jo „YouTube“ įrašas buvo patalpintas prieš daugiau nei 18 metų.
K. Loftis ir jo veikla padėjo užaugti kitiems „YouTube“ kūrėjams, išgarsino kai kuriuos iki tol nežinomus lenktynininkus. Jo dėka autosportas tapo labiau žinomas pasaulyje, teigia „Engine Builder Magazine“.
„Kyle'o aistra motosportui įkvėpė milijonus žmonių visame pasaulyje ir mes niekada nepamiršime, ką jis davė mūsų mylimam sportui. Kyle'as buvo šviesos pliūpsnis kur jis bebūtų. Jo entuziazmas, gerumas ir kūrybiškumas buvo užkrečiami“, – rašoma jo įkurtos įmonės pranešime.
„Instagram“ platformoje „1320video“ turi netoli 3 milijonų sekėjų, o „YouTube“ – arti 4 milijonų prenumeratorių.