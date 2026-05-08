Šeštadienį Vilniuje – didžiausias moterų automobilių sporto renginys: startuoja Gedimino prospekte

Nuo ankstyvo ryto dalyvės rinksis priešstartinėje zonoje prekybos ir pramogų centre „Oze“, kur vyks administracinė komisija ir pasiruošimas startui. Toliau ekipažai judės link oficialios ralio pradžios miesto centre.
Dalyvių startas prasidės 9 val. ryto Gedimino prospekte (ties Gedimino pr. 20).
Pasak vienos iš renginio organizatorių Neringos Simson, „Moterų ralis“ vyksta pagal klasikinio ralio taisykles – dalyvės važiuoja vadovaudamosi kelio knyga.
„Kasmet dalyvėms sukuriame unikalią kelio knygą su nauju maršrutu ir naujomis nuotaikingomis užduotimis. Jų laukia vairavimo rungtys, slalomai, orientaciniai iššūkiai ir įvairios komandinės užduotys. Tai diena, kai dalyvėms apstu adrenalino, komandinės dvasios ir išbandymų“, – sako N. Simson.
Jau žinoma ir viena iš vietų, kurioje lankysis dalyvės – Čiobiškio dvaras, šiemet tampantis vienu iš maršruto akcentų.
Renginys tradiciškai suburia tiek ilgametes „Moterų ralio“ dalyves, tiek pirmą kartą šiame nuotykyje nusprendusias dalyvauti moteris. Jų laukia visos dienos išbandymas – apie 250 kilometrų maršrutas, vedantis per vaizdingas Lietuvos vietas, dvarus, piliakalnius ir gamtos paveldo objektus. Dalyvės taip pat įveiks įvairias smagias ir netikėtas užduotis.
„Moterų ralis“ kasmet bendradarbiauja su Lietuvos kelių policija ir skatina etišką vairuotojų elgesį – „Moterų ralyje“ dalyvauja ir moterų policininkių ekipažai.
Neringa pabrėžia, kad šiuolaikinis ralis neįsivaizduojamas be išmaniųjų technologijų. Bendrovės „Gurtam“ sukurtos transporto sekimo technologijos leidžia realiu laiku stebėti ekipažų judėjimą ir tiksliai fiksuoti rezultatus. Tai, anot jos, svarbu tiek saugumui, tiek rezultatų tikslumui.
Finišuojančių laukiama taip pat Gedimino prospekte – nuo 17 val.
Vakare dalyves suburs šventė: iškilmingi apdovanojimai ir prizų įteikimas „Oze“, „Action! by Apollo“, nuo 21 val.
Apie „Moterų ralį“
Didžiausias Lietuvoje automobilių sporto renginys „Moterų ralis“ organizuojamas nuo 2015 metų. Tai analogo Lietuvoje neturintis masiškiausias renginys „ant ratų“, skirtas tik moterims. „Moterų ralio“ vienas tikslų – vairavimo kultūros ir saugumo kelyje didinimas. 2019 m. „Moterų ralyje“ fiksuotas Lietuvos rekordas: Masiškiausias moterų autosporto renginys – dalyvavo 1 444 moterys, 364 ekipažai!
