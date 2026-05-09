B. Vanagas baigė lenktynes Ispanijoje: „dingo vairo stiprintuvas“

Pirmuoju numeriu startavę lietuviai penktadienį tapo trasos vedliais ir finišavo antroje vietoje. Šeštadienį ekipažas startuavo pirmas, jo laukė du greičio ruožai.
Po 101 kilometro lyderių rikiuotėje B. Vanagas ir jo šturmanas Aistis Paliukėnas buvo pirmi, tačiau 105-ajame kilometre, kaip praneša lenktynininkas, „dingo vairo stiprintuvas“, t.y. jis pradėjo nebeveikti.
Sustojusi komanda rado, kad trūko aukšto slėgio vairo stiprintuvo žarna. Šios bėdos susitvarkyti nebuvo šansų, o įveikti likusius 65 kilometrus aukšto techniškumo trasoje nebebuvo įmanoma.
Pranešama, kad ekipažas grįžo į servisą ir automobilis jau yra sutvarkytas, tačiau dėl lenktynių taisyklių iš naujo pradėti ruožo negalima, o dėl turnyrinės lentelės ypatumų taškų siekti sekmadienį B. Vanagas pripažino nebematantis prasmės.
„Važiuojant į GR'ą pamatėme, kad stringa organizatorių suteikta planšetė / kelio knyga. Pasikeitėme prieš startą į naują. Tačiau greičio ruože ir naują reikėjo perkrauti daugiau nei 10 kartų... Bus tema diskusijai su FIA dėl technologijų patikimumo“, – pridūrė lenktynininkas.
Cuenca regione vykstančiose lenktynėse komanda startavo pirmą kartą.
„Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda lenktynes šturmuoja su „Toyota GR DKR Hilux EVO T1+ Ultimate“ bolidu. Galutinėje FIA Europos „Baja“ taurės įskaitoje bus skaičiuojami šeši kiekvieno ekipažo rezultatai.