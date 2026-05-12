Europos autokroso grandams iššūkį mes ir lietuviai: pripažįsta, kad lengva nebus

Tomas Zavarskis į Vilkyčius atvyks jau spėjęs pajusti šio sezono Europos autokroso čempionato tempą. Praėjusį savaitgalį lietuvis startavo pirmajame etape Vokietijoje, o iki varžybų Vilkyčiuose dar lenktyniaus ir Bauskėje, Latvijoje. Sportininkas neslepia – šiemet konkurencija Europoje tapo dar didesnė.
„Vokietijoje startavau jau ketvirtą kartą. Viskas būtų buvę gerai, bet pradžioje turėjau problemų su bagio kuro sistema – posūkiuose dingdavo trauka. Bet problemą radome. Kitame važiavime jau kaip ir greitį turėjau, kaip ir buvo neblogai, bet rankoje liko pavarų perjungimo rankena. Tiesiog nulūžo sąvarža, kuri laikė rankeną. Buvau viską peržiūrėjęs prieš varžybas, bet vis tiek nutiko toks netikėtumas.
O konkurencinga tai kažkas nebesveiko, nebesuprantu, kaip jie taip lekia. Atrodo, pasidariau gerą rezultatą – 1,1 sek. atsilikau nuo lyderio ir buvau tik 21-oje vietoje. Tai va tokia konkurencija laukia šiemet. Tie užsienio lenktynininkai arklių prisidarę nežmoniškai. Mes irgi bandėme didinti galią prieš šį sezoną. Turime 208 arklius šiems metams, o varžovai iš variklių išspaudę tiek, kad galingumai prasideda nuo 260. Kažkoks kosmosas.
Susiję straipsniai
O šiaip viskas tvarkoje, nes antrą važiavimą baigiau šeštas. Trečiame turėjau būti ketvirtas, kad papulčiau į B finalą. Tokio plano ir laikiausi iki tos vietos, kur trasoje telpa vienas bagis. O mes ten su čeku atvažiavome kartu. Jis toks jaunas, aštrus vaikinukas ir mes ten nė vienas neatleidome akceleratoriaus. Ir gavosi, kad susidūrėme ir apsisukau. Pabaigiau važiavimą, bet nepakako taškų papulti į finalą.
Dabar ruošiuosi Bauskei, peržiūrėsime, nusiplausime techniką ir po Bauskės tuomet į Vilkyčius. Bus tikrai įdomu, bet, pasikartosiu, užsienio lenktynininkų technika yra kažkas nesveiko, prasilenkia su logika. Jie iš motociklų variklių „atsuka“ 280 arklių ir dar nepatenkinti, kad mažai. O pas mane 208. Ir konkurencija tikrai žvėriška – mano klasėje buvo 41 dalyvis.
Be to, kalbant apie Vokietijos trasą, ji tokios prastos būklės, su tiek duobių, kad jei Vilkyčiuose tokia būtų, turbūt reikėtų uždaryti trasą. Vilkyčiuose važiuoti vienas malonumas, nes Vokietijoje tai trasa tikrai prasta. Aišku, sąlygos visiems vienodos, bet kur kas smagiau važiuoti tokioje kokybiškoje trasoje kaip Vilkyčiai“, – mintimis dalijosi Tomas Zavarskis.
Vilkyčiuose startuos ir dar vienas Lietuvos automobilių kroso veteranų – molėtiškis Saulius Žunda. Legendinis lenktynininkas prie bagio vairo yra iškovojęs ne vieną skambų titulą, o Europos automobilių kroso čempionato etapas Vilkyčiuose jam jau seniai tapęs neatsiejama sezono dalimi.
Per savo karjerą Saulius Žunda Europos čempionato etapuose yra patyręs visko – nuo techninių gedimų iki įspūdingų rezultatų. Vis dėlto sportininkas pripažįsta, kad bėgant metams konkuruoti su Europos autokroso elitu darosi vis sunkiau.
„Į Vilkyčius jau užsiregistravau, tai planuoju būti. Šiemet iš esmės niekas nesikeitė, tačiau šie metai yra paskutiniai, kai mūsų turima technika tinka pagal Europos reikalavimus. Nuo kitų metų įsigalios naujas techninis reglamentas.
Pabrango gal tik startinis mokestis, bet šiemet neplanuoju važiuoti Latvijos etape Bauskėje. Renkuosi tik Vilkyčius. Aišku, jau gal ir stuburas jau duoda žinoti apie save, ne vien finansiniai dalykai. Bet Vilkyčiuose tai tikrai startuosiu“, – sakė Saulius Žunda.
Lenktynininkas tikina, kad prieš sezoną didelių darbų prie technikos neprireikė – bagis buvo rimtai paruoštas dar praėjusių metų pabaigoje.
„Praėjusiais metais bagį pakankamai kapitaliai paruošėme paskutiniam etapui Šakiuose, tai šiemet kažko daug daryti nereikėjo. Pasitikrinau mazgus – nėra ką tvarkyti. Tai tik suvedimą pasidarėme iš naujo. Variklis veikia puikiai, dėžė irgi. Su amortizatoriais irgi viskas gerai“, – tikino pašnekovas.
Praėjusiais metais Vilkyčiuose puikiai pasirodęs Saulius Žunda neslepia, kad Europos komandų technika šiandien jau gerokai nutolusi nuo to, ką gali sau leisti lietuviai.
„Praėjusiais metais Vilkyčiuose sekėsi gerai. Galbūt pavyks gerai suvažiuoti ir šiemet. Stengiuosi nesivelti į kontaktus su varžovais, nes jie visi lipa vieni kitiems per galvas. Važiuoju šiek tiek konservatyviau, su menkesniais kontaktais. Jei kalbėtume apie technikos progresą, tai jų bagiai tikrai nubėgę jau labai toli lyginant su mūsų“, – mintimis dalijosi sportininkas.
Veteranas atvirai kalba ir apie tai, kad vis dažniau pagalvoja apie karjeros pabaigą, tačiau tuo pačiu džiaugiasi matydamas į bagių sportą ateinantį jaunimą.
„Man pagal amžių ir šiaip jau reikėtų į pensiją eiti, bet matysime, kokie bus norai, kaip dėliosis finansai. Čia ne kamuolį paspardyti ant dirvono išėjus. Čia viskas kainuoja labai brangiai. Be to, reikia ir geros sveikatos. Džiugu bent tiek, kad pastebiu, jog jaunimas domisi bagiais, lenktyniauja jais, todėl tikiuosi, kad iš jų kažkas išaugs ir jie bus pamaina mums ir Lietuvos vardas dar skambės Europoje“, – sakė Saulius Žunda.