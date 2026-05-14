Arūnas Gelažninkas ir Arūnas Lekavičius sujungia jėgas 2026 metų varžybų sezonui

2026 m. gegužės 14 d. 20:24
Lrytas.lt
Lietuvos autosporto ir ralio reidų bendruomenėje – naujas bendras projektas. Dakaro ralio dalyvis Arūnas Gelažninkas, atstovaujantis „Rentway Dakar Team“, kartu su lenktynininku Arūnu Lekavičiumi, iki šiol atstovavusiu autosporto klubui „Pilėnai“, 2026 metų sezonui sujungė jėgas bendram startui tarptautinėse bekelės varžybose Europoje ir už jos ribų.
Pirmasis bendras ekipos startas laukia jau šį savaitgalį – „Baja Europe“ varžybose, vyksiančiose gegužės 14–16 dienomis Žagano mieste, Lenkijoje.
Neseniai iš Dubajaus sugrįžęs A. Gelažninkas neslepia noro sugrįžti į šturmano vietą.
„Į šturmano kėdę grįžtu nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio. Kadangi dabar didžiąją laiko dalį gyvenu ne Lietuvoje, neturėjome progos išbandyti važiavimo kartu su Arūnu. Tačiau manau, jog abu turime sukaupę nemažai patirties, todėl tikiu, kad greitai prisitaikysime vienas prie kito.
Smagu, kad sulaukiau palaikymo iš „Rentway Dakar Team“ sujungti jėgas su Arūnu Lekavičiumi ir planuoti bendradarbiavimą ne vienoms varžyboms. „Baja Europe“ varžybų apylinkės garsėja kaip itin sudėtingos – tiek dėl navigacijos, tiek dėl daugybės pavojingų vietų trasoje. Manau, laukia labai įdomus ir intensyvus savaitgalis“, – pasakojo A. Gelažninkas.
Nors A. Lekavičiaus kasdienė veikla apima verslo vystymą finansų industrijoje, automobilių sporte jis – ne naujokas. Įvairiose automobilių sporto disciplinose su pertraukomis. Sportininkas lenktyniauja nuo vaikystės.
Pastaruosius kelerius metus jis vis aktyviau dalyvauja ralio reido disciplinos varžybose bei startuoja tarptautiniuose autosporto renginiuose, tokiuose kaip Rallye Breslau, Baja Europe, Baja Poland ir kituose.
Nepaisant to, kad lenktynės A. Lekavičiui yra tik hobis, jis yra pasiekęs reikšmingų laimėjimų įvairiose automobilių sporto varžybose.
Dviejų Arūnų ekipažas varžysis naujos specifikacijos „Can-Am“ bagiu, pagamintu „South Racing“ komandos. Technikos priežiūra rūpinsis visiems automobilių sporto mėgėjams puikiai žinomas „Jonelio ATV Pro Service“ kolektyvas.
Tris dienas truksiančiose varžybose pirmąją dieną dalyvių lauks trumpas prologas, po kurio paaiškės startinės pozicijos pirmajam greičio ruožui. Pagrindiniai greičio ruožai vyks penktadienį ir šeštadienį, o sportininkams teks įveikti apie 300 kilometrų distanciją Žagano apylinkėse esančiame kariniame poligone.
Ši vietovė dažnai vadinama Lenkijos Sachara – čia sportininkų laukia gilios smėlio duobės, siauri miško keliukai bei itin paini navigacija. Trasa garsėja kaip viena sudėtingesnių tiek vairuotojams, tiek šturmanams.
A. Gelažninko ir A. Lekavičiaus komanda dėkoja savo partneriams „Rentway“, „Mano bankas“, sutelktinio finansavimo platformai „Crowdpear“ ir „PeerBerry“ už palaikymą šio sezono varžybose.
Varžybose taip pat startuos ir „AG Dakar School“ komandos sportininkai. Tarp jų – jau Dakaro ralio patirties turintys Modestas Siliūnas bei Edvard Sokolovski, taip pat nauji vardai varžybose – Laurynas Avyžius ir Andrius Greičiūnas.
Sportininkai neslepia ambicijų kovoti dėl aukštų rezultatų ir vietų ant prizininkų pakylos. Daugeliui jų tai bus pirmasis rimtas sezono startas tarptautinėje arenoje.
