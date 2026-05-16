„Aukštaitijos ralyje“ – kraupi avarija: šturmanas atsidūrė ligoninėje

2026 m. gegužės 16 d. 18:24
Šeštadienį Zarasuose startavo pirmais Lietuvos ralio čempionato etapas  „Rally Aukštaitija“. Ir kovos trasose prasidėjo tikrai bekompromisės – jau antrame greičio ruože įvyko avarija, po kurios buvo sustabdytos šio GR įveikimas.
Rimta avarija įvyko antrame greičio ruože, kai 19-ąjį numerį turintis ekipažas siekė įveikti ne itin didelį miško trampliną.
Lenkų ekipažas – Aleksanderis Terleckis ir Michalas Pawelas Marczewski, kurie važiavo Škoda „Fabia Rally2 Evo“ automobiliu, šoko važiuodami nuo nedidelio tramplino, tačiau automobilis žemę palietė „nosimi“ ir pradėjo verstis per priekį.
Kaip pranešta, lenktynininkas po šios kraupios avarijos atsipirko nedideliais sumušimais, tačiau šturmanas buvo išvežtas į Utenos ligoninę.
Kaip pranešė portalas Delfi žurnalistas Mindaugas Augustis, M. P. Marczewskiui buvo įtartos stuburo traumos, o ligoninėje patvirtina, kad lūžo du stuburo slanksteliai.
„Jo trauma nėra labai sunki, įprasta lenktynininkams. Dabar jaučiasi gerai, tiesiog turės šiek tiek pagulėti ligoninėje“, – šeštadienio pavakarę Delfi komentavo varžybų rengėjas D. Šileikis.
