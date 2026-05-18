Nemuno žiede prasidėjo Baltijos šalių ir Lietuvos plento žiedo motociklų čempionatas

Šiemet Nemuno žiedas lenktynininkus pasitiko gerokai atsinaujinęs – trasoje nebeliko seniausios dangos, įrengti nauji kerbai, atnaujintas privažiavimas, o pavojingiausiose vietose sumontuoti amortizaciniai saugumo blokai. Jų efektyvumas pasitvirtino jau šeštadienio treniruotėse: kritimų metu blokai apsaugojo sportininkus nuo rimtesnių traumų bei didesnių motociklų pažeidimų, todėl daugelis jų sekmadienį galėjo sėkmingai startuoti varžybose.
Lietuvos sporto centro atlikti trasos atnaujinimai sulaukė teigiamų įvertinimų ir iš užsienio sportininkų. Jie pabrėžė akivaizdų trasos progresą bei gerokai saugesnes ir malonesnes važiavimo sąlygas.
„C600“ ir „C1200“ klasėse varžėsi pradedantieji sportininkai, tarp jų – ir pirmą kartą lenktynėse startavę motociklininkai.
„Buvo daug įtampos. Kadangi buvo permainingas oras, tai kilo klausimų dėl padangų, bet dienos pabaigoje išvažiavau su slick tipo padangomis. Pagerinau savo asmeninį rekordą, tai labai savimi džiaugiuosi – mano viena geriausių dienų,“ – džiaugėsi „C600“ klasės naujokas Nojus Ivanauskas.
„C600“ klasėje Baltijos šalių ir Lietuvos įskaitose triumfavo Paulius Rakauskas, įveikęs aštuonis ratus. Antrąją vietą užėmė Nedas Antanavičius, trečiąją – Adam Perlowski.
„C1200“ klasėje Baltijos šalių įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Mārcis Jaunzemis. Antroje ir trečioje pozicijose liko Lietuvos įskaitos lyderiai – Aurimas Švelnys ir Martynas Gricius.
„B600“ ir „B1200“ klasėse Baltijos šalių bei Lietuvos podiumai sutapo. „B600“ klasėje nugalėjo Titas Mažulis, antras finišavo Mažvydas Grigalevičius, trečias – Haroldas Jasunkis. Nuo artimiausių varžovų lyderį skyrė daugiau nei 40 sekundžių.
Kur kas atkaklesnė kova vyko „B1200“ klasėje. Vos dviem dešimtosiomis sekundės pirmąją vietą iškovojo Artūras Žigas. Antras liko Tadas Trijonaitis, trečiąją vietą užėmė Mantas Radvila, greičiausią savo ratą užfiksavęs paskutiniame važiavimo rate.
Stipriausiose „Superbike“ ir „Supersport“ klasėse Baltijos šalių įskaitose dominavo Lietuvos sportininkai. „Superbike“ klasėje vienintelis pokytis Baltijos šalių įskaitos viršūnėje – pirmąją vietą iškovojo latvis Ivo Vinniņš, kurio greičiausias rato laikas siekė 1 min. 9,594 sek. Gintaras Dereškevičius ir Valdas Nomeika atitinkamai užėmė antrąją ir trečiąją vietas.
„Išpildžiau savo žiemos pažadą pagerinti savo startą ir laimėti nors kartą Nemuno žiede. Aš visada buvau antras arba trečias, dabar jau visai kitoks važiavimas trasoje ir trajektorijos, kai lyderiauji,“ – pasakojo nugalėtojas Ivo Vinniņš.
Jonas Stankūnas kvalifikacijoje pasirinko lietaus padangas dėl permainingų oro sąlygų, tačiau tai jam negarantavo pirmosios starto pozicijos – sportininkas lenktynes pradėjo iš trečios vietos. Vis dėlto pasirinkta strategija lenktynėse pasiteisino: „Supersport“ klasėje tiek Baltijos šalių, tiek Lietuvos įskaitose jis triumfavo daugiau nei 10 sekundžių persvara ir šios pozicijos neužleidžia jau kelerius metus iš eilės.
Dėl antrosios vietos Pauliui Lubui teko kovoti iki finišo – nuo trečioje vietoje likusio Dovydo Vėtos jį skyrė vos 37 šimtosios sekundės.
Šiais metais laukia šeši Lietuvos čempionato etapai, kitas laukia jau gegužės 30–31 d. Bikernieki trasoje, Latvijoje. Šiais metais Baltijos šalių čempionatas atidarytas praėjusį savaitgalį Nemuno žiedas turės dar du etapus – po vieną Latvijoje (birželio 27–28 d.) ir Estijoje (rugsėjo 5–6 d.).
Lietvos čempionato rezultatai:
Superbike (SB) klasė: Gintaras Dereškevičius, Vaidas Nomeika, Kęstutis Stankūnas
Supersport (SSP) klasė: Jonas Stankūnas, Paulius Lubas, Dovydas Vėta
Rookie 600 cc (B600) klasė: Titas Mažulis, Mažvydas Grigalevčius, Haroldas Jasunkis
Rookie virš 600 cc (B1200) klasė: Artūras Žigas, Tadas Trijonaitis, Mantas Radvila
Pretendent iki 600 cc (C600) klasė: Paulius Rakauskas, Nedas Antanavičius, Adam Perlowski
Pretendent virš 600 cc (C1200) klasė: Aurimas Švelnys, Martynas Gricius, Donatas Rutkauskas
Supersport 300 (SSP300) klasė: Gerardas Viskantas, Liutauras Gabševičius, Gustė Jasiukaitytė