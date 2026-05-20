Lietuvos ralio čempionato starte – „Viada-Multi FX“ komandos nuotykiai ir naujos patirtys

Bene labiausiai „Viada-Multi FX“ ekipos gerbėjai laukė Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano starto. Duetas šių metų sezone lenktyniaus ne jiems įprastu „Škoda Fabia R5“ automobiliu, tačiau viena ašimi varomu BMW M3.
Jau pirmosios varžybos duetui pateikė nemažai iššūkių, kadangi ekipažas neturėjo laiko pratintis prie kardinaliai kitokios technikos. Kaip po finišo sakė Giedrius Notkus, lenktyniauti šiuo automobiliu buvo gana didelis iššūkis.
„Startavome su BMW M3 automobiliu. Tai galingas automobilis, turintis apie 400 arklio galių, o aš su tokiu niekada ralyje nevažiavęs. Tai tapo nemažu iššūkiu, nes automobilį gavome tik prieš kelias dienas.
Turėjome dar remonto darbų, tad nespėjome jo išmėginti – vežėmės tiesiai į ralį. Netgi iš vakaro automobilis dar rodė kaprizus ir testiniame greičio ruože nedirbo visiškai idealiai, kaip mes norėjome.
Per naktį mechanikams pavyko sutvarkyti visas problemas ir iš ryto stojome į startą neturėdami jokių testų ir treniruočių – kliovėmės tik nuojauta ir nežinojome, kas mūsų laukė.
Tačiau mūsų su Daliumi patirtis nenuėjo veltui ir pačiame pirmame greičio ruože parodėme tokį laiką, kuris mus pačius nustebino. Klasėje buvome antri ir panašiai važiavome visus greičio ruožus iki ketvirtojo.
Ketvirtame ruože automobilio valdymo specifika, nes jis yra visai kitoks nei „Škoda“, pakišo koją. Lėtame posūkyje per daug paspaudus gazą ėmė slysti galas ir nepakankamai pasukus vairą automobilį įtraukė į kelkraštį.
O kadangi ašis varoma tik viena, pakibome ant kelkraščio. Bandėme išvažiuoti, bet nepavyko. Tuomet subėgo žiūrovai, tempė mus, bet ratai kasėsi gilyn.
Teko išsitraukti keltuvą, kelti automobilį, kišti po ratais akmenis ir galiausiai išvažiavome, bet sugaišome penkias minutes. Greičio ruožą finišavome, bet ralio rezultatą susigadinome.
Tačiau į ralį atvažiuojame ne tik dėl rezultato – norisi duoti vaizdų ir žiūrovams, tad iki finišo sėkmingai tą ir darėme. Atsipalaidavę spaudėme gazą, pradėjome rodyti geriausius laikus tiek
klasėje, tiek 2WD įskaitoje ir tai mus džiugino. Jei ne ta viena klaida, rezultatas butų buvęs kitoks, negu yra dabar. Bet tikrai pasismaginome, pašokinėjome nuo tramplinų.
Beje, paskutiniame greičio ruože mus užklupo liūtis ir tuo pačiu išsiaiškinome dar vieną automobilio gedimą – ant automobilio stiklo nepučiamas šiltas oras, tad stiklas pradėjo rasoti iš vidaus.
Teko stoti ir valyti stiklą, kad matytume, kur važiuojame. Tačiau nepaisant šių problemų, ralyje nuotaika buvo puiki, automobilis atlaikė, žiūrovai plojo, rodė liuksus. Ko daugiau reikia? Dėl to mes ir važiuojame“, – pasakojo Giedrius Notkus.
Po dviejų metų pertraukos į „Viada-Multi FX“ ekipos sudėtį grįžo ir Saulius Trapuila, kuriam stenogramą skaitė su juo prieš aštuonerius metus ekipaže važiavęs šturmanas Arūnas Jarašius. Kaip sakė Saulius Trapuila, sugrįžimas po tokios pertraukos ir neturint jokių treniruočių iškart parodė, kad gero rezultato tikėtis naivu. Duetui sunkiai sekėsi demonstruoti anksčiau turėtą tempą, o galiausiai, prieš ralio pabaigą jų BMW susidūrė su techninėmis problemomis.
„Sugrįžome neplanuotai. Kad reikia važiuoti, sugalvojome gal prieš tris savaites. Dėl to turėjome žiauriai daug skubių pasiruošimo darbų. Treniruočių jau nebeturėjome, o jų, praleidus du pilnus sezonus, sugrįžtant tikrai reikėjo.
Tačiau į ralį, kaip sakau, atvykome tiesiai nuo sofos. Rezultatas aišku nenudžiugino, tikėjausi, kad bus geriau, bet yra kaip yra.
Šturmanas su manimi aštuonerius metus jau nevažiavęs, tai aš nei stenogramos girdėjau, nei pasitikėjau. Ir su vairavimu problemų buvo. Priešpaskutiniame greičio ruože rato smeigės nulūžo po smūgio į duobę, nulėkė ratas, tai mūsų lenktynės ten ir baigėsi.
Po šio ralio supratau, kad iki kitų varžybų reikia parinkti tų kilometrų, kad grįžtume į tą patį greitį, kurį turėjome. Pasidarysime treniruočių ir kitame etape, tikiuosi, jau bus geriau“, – sakė Salius Trapuila.
Šalto dušo neišvengė ir Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu. Jų „Subaru Impreza“ automobiliui nustojo veikti generatorius, kuris buvo visiškai naujas.
Komandai teko sudėti ginklus kovoje dėl rezultato ir tęsti lenktynes pagal „Rally 2“ taisyklę. Naujas, tačiau nebeveikiantis generatorius buvo pakeistas senuoju, nukeliavusiu į rezervinių dalių sąrašą, ir duetas šitaip pasiekė finišą.
„Nuotaikos nesugadintos, viskas gerai, bet po pirmo greičio ruožo, startavus antrame ruože ir nuvažiavus apie penkis kilometrus gavome raudoną vėliavą dėl įvykusios avarijos ir bevažiuodami pastebėjome, kad mūsų akumuliatoriaus krovimas prastas.
Nuvažiavus iki trečio greičio ruožo laiko kontrolės ir ruošiantis startuoti, automobilis užgeso, nes visiškai dingo krovimas. Automobilis nebeužsivedė. Sulaukėme mechanikų, atvežė kitą generatorių.
O tas, kuris sugedo, buvo visiškai naujas. Teko dėti tą senąjį ir toliau tęsti varžybas pagal „Rally2“ taisyklę, jau nebe rezultatui.
Šiaip viskas gerai, ralis labai patiko. Greičio ruožai labai specifiniai, o dar tas lietus vienuoliktame ruože tikrai pridėjo žavesio. Pagal rezultatus matome, kad yra dar kur pasistengti, bet esame ne paskutiniai.
Todėl nuotaikos liko geros. Apmaudu dėl generatoriaus, iš naujo daikto ne to tikiesi, bet iš esmės tempą turėjome“, – mintimis dalijosi Mindaugas Grikienis.
Kitas Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas įvyks birželio pradžioje. „Viada-Multi FX“ ekipažai į startą stos Kelmėje. Iki tol ekipa ketina surengti ir treniruotę bei dar sykį peržiūrėti visus savo automobilių mazgus.