Prieš startą Graikijoje Vanagas atskleidė: kuo skiriasi „road test“ nuo „shakedown“

Misija: eliminuoti žmogiškąją klaidą
Autosporto gerbėjai dažnai girdi terminus „road test“ ir „shakedown“, nors gali nuskambėti kaip panašūs dalykai, lenktynininkas pabrėžia, kad jų paskirtis ir vykdymo sąlygos skiriasi kardinaliai.
„Road test“– tiesioginis vertimas yra kelio arba gatvės testas, visgi tikroji samprata ateina iš automobilių sporto. Tai reiškia bolido testavimą standartinėmis kelių eismo taisyklėmis apibrėžtomis sąlygomis.
„Po didesnio automobilio perrinkimo, važiavimo metu norima įsitikinti, ar visi agregatai funkcionuoja tinkamai“, – sako Dakaro legenda B. Vanagas.
Pasak lenktynininko, kai automobilis surenkamas iš naujo, pirminis patikros etapas vyksta dirbtuvėse: agregatai tkrinami automobiliui stovint arba pakeliant į orą, ratams sukantis laisva eiga.
Antrasis etapas yra būtent „road testas“. Gatvės testo metu tikrinama, ar nėra šalutinių garsų, vibracijų – ką gali pajusti tik važiuojant automobiliu. Tikrinami visi pagrindiniai parametrai, labiausiai atkreipiant dėmesį į tas detales, kurios buvo keistos.
„Įdomu tai, kad ši praktika taikoma net ir sunkiausiose planetos lenktynėse Dakare. Po to, kai automobilis grįžta iš greičio ruožo ir technikai atlieka visus darbus, vyriausiasis technikas arba inžinierius vėlai vakare ar net naktį pravažiuoja su lenktyniniu automobiliu pagal bendrąsias kelių eismo taisykles. „Road test“ metu tikrini, ar nėra nutikusi kažkokia žmogiška klaida. Logiškai mąstant, viskas turėtų būti gerai, bet būtina tuo įsitikinti“, – dėsto B. Vanagas.
Trečias testų etapas – „Shakedown“
„Shakedown“ automobilių sporte yra bandomasis važiavimas ir tai yra trečiasis sportinio automobilio tikrinimo etapas. Jis vyksta uždaroje trasoje (poligone, karjere) maksimaliomis apkrovomis. Tikslas – ištestuoti automobilio agregatų, pakabos darbą ir nustatymus koviniu režimu.
„Gali būti, kad gatvės testo metu atrodo, jog viskas gerai, bet shakedown’o metu kažkas išlenda ir tada tvarkai“, – priduria B. Vanagas, aukščiausią vietą Dakaro automobilių klasėje užėmęs lietuvis.
Bajų metu, galioja griežtos taisyklės: skirtingai nei Dakare, lenktynių dienomis atlikti testų nebeįmanoma, nes automobiliai stovi uždarame parke (parc fermé), todėl visi namų darbai privalo būti padaryti iš anksto.
Pamokos po Ispanijos
Kalbėdamas apie laukiančius laukinius Graikijos greičio ruožus, B. Vanagas pastebi, kad laukia techniškas ralis. Nors skirtingos šalys diktuoja savo specifiką Graikijos reljefas turės nemažai panašumų su neseniai praėjusiu etapu Pirėnų pusiasalyje.
„Abiejose šalyse yra ganėtinai nemažai vietų, kur yra siaura, vingiuota, yra kalnai, kuriuose tenka pasivažinėti net ir serpantinais“, – sako daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.
Po pirmojo etapo Ispanijoje komanda jaučia sportinį apmaudą. Nors ten patirtas gedimas neleido iškovoti maksimalaus rezultato, nusiteikimas prieš startą „Baja Greece“ išlieka maksimalus.
„Keliausim su nepasikeitusiu tikslu – atvežti rezultatą. Ar apmaudu, kad Ispanijoje atsivežėme tiek nedaug taškų? Taip, bet čia yra žaidimo dalis. Niekada negali visiškai apsisaugoti nuo įvairiausių scenarijų“, – filosofiškai, bet užtikrintai baigia B. Vanagas.
FIA Europos Bajų taurė
„Baja Greece“ – vienas iš aštuonių 2026 m. FIA Europos Bajų taurės etapų, kurių įskaitiniai yra šeši. „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ ekipažas startuoja su Toyota GR DKR Hilux EVO T1+ Ultimate bolidu.