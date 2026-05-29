R. Baciuška po sunkios dienos Argentinoje išlieka kovoje: prieš finalą – antra vieta „Stock“ įskaitoje

Diena Baciuškai prasidėjo greitai – jau po pirmųjų 45 kilometrų jis buvo išsiveržęs į priekį, nors persvara prieš Peterhanselį siekė vos 9 sekundes. Tačiau nuo 77 km žymos prancūzas perėmė lyderystę ir pradėjo po truputį didinti pranašumą. Iki 140 km jis buvo susikrovęs 1 min. 49 sek. persvarą, tačiau vėliau Baciuškai pavyko priartėti – ties 173 km skirtumas sumažėjo iki 31 sek., o ties 210 km lietuvį nuo lyderio skyrė vos 7 sekundės.
Vis dėlto paskutinėje etapo dalyje Peterhanseliui pavyko vėl padidinti tempą ir finiše Baciušką aplenkti 4 min. 16 sek. Trečia šiandien finišavo komandos draugė Sara Price, tačiau jos rezultatas neatspindi tikrosios kovos trasoje. Amerikietė jau pačioje greičio ruožo pradžioje lengvai apsivertė ant šono ir prarado nemažai laiko. Sustoti ir padėti komandos draugei nusprendė būtent Baciuška, kuris padėjo atversti automobilį, įsitikino, kad situacija kontroliuojama ir ekipažas gali tęsti lenktynes. Po šio incidento Price prarado apie pusvalandį ir nebegalėjo kovoti dėl aukštesnių pozicijų.
Pats Baciuška po finišo pripažino, kad diena nebuvo lengva ne tik dėl trasos, bet ir dėl savijautos. „Vakar naktį pasijutau prastai, tai rytas nebuvo pats geriausias. Bet kai jau esi starte, apie tai daug negalvoji – važiuoji ir darai savo darbą. Pradžioje tempas buvo geras, pavyko laikytis arti Stephano, vienu metu buvome praktiškai šalia, bet vėliau jis šiek tiek atsiplėšė. Aišku, norėjosi daugiau, bet esame finiše, automobilis vietoje ir dar turime vieną dieną“, – sakė lietuvis.
Bendroje „Stock“ klasės įskaitoje po keturių etapų pirmauja Peterhanselis, kurio bendras laikas – 15 val. 24 min. 08 sek. Baciuška rikiuojasi antras su 15 val. 32 min. 25 sek. rezultatu. Nors atsilikimas prieš paskutinę dieną jau nėra mažas, pats sportininkas neskuba daryti išvadų.
„8 minutės nėra mažai, ypač kai liko tik viena diena. Bet čia rally-raid – visko gali būti iki pat paskutinio kilometro. Rytoj laukia dar 320 km greičiui, todėl bandysime važiuoti savo ritmu ir pažiūrėti, ką pavyks padaryti“, – teigė Baciuška.
Ketvirtasis etapas buvo permainingas ir bendroje automobilių įskaitoje. Pirmąją pergalę su „Ford“ iškovojo Carlosas Sainzas, 30 sekundžių aplenkęs Eryką Goczałą. Dar daugiau intrigos sukėlė bendros įskaitos pokyčiai – Sethas Quintero tapo jau ketvirtu skirtingu „Desafío Ruta 40“ lyderiu per keturias lenktynių dienas. Amerikietis prieš finalą turi vos 7 sekundžių pranašumą prieš Nasserą Al-Attiyah, o trečioje vietoje esantis Henkas Lateganas atsilieka 1 min. 53 sek.
Ši situacija dar kartą parodo, koks nenuspėjamas šiemet yra Argentinos ralis. Lyderiai keičiasi kasdien, o klaidos, techniniai nesklandumai ar net kelių minučių praradimas čia gali iš esmės pakeisti visą rikiuotę.
Penktadienį sportininkų laukia finalinis „Desafío Ruta 40“ etapas San Chuano apylinkėse. Organizatoriai žada 320 km greičio ruožą, kurį sudarys vien žvyras. Trasa prasidės netoli įspūdingo Cuesta del Viento regiono, vėliau drieksis aukštikalnių keliais, kirs nedidelius upelius, o pabaigoje persikels į klasikinį San Chuano atvirą dykumos reljefą su sausomis upių vagomis ir greitomis, klastingomis atkarpomis.
Kova „Stock“ klasėje dar nėra baigta – paskutinė diena Argentinoje nulems, kas išsiveš pergalę iš trečiojo pasaulio ralio-reidų čempionato etapo.