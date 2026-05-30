R. Baciuška Argentinoje laimėjo paskutinį etapą, bet bendroje įskaitoje liko antras

Vis dėlto paskutinės dienos pergalės nepakako, kad Baciuška pakiltų į pirmąją vietą bendroje „Stock“ klasės įskaitoje. Trečiąjį FIA pasaulio ralio-reidų čempionato etapą Argentinoje lietuvis baigė antroje vietoje. Pergalę iškovojo Stéphane’as Peterhanselis su Michaëliu Metge, kurie po triumfo Portugalijoje laimėjo jau antrą W2RC etapą iš eilės.
„Šiandien paspaudėm, pabandėm padaryti viską, ką galime, bet iki pirmos vietos bendroje įskaitoje pritrūko. Diena gera, pozityvi – pagaliau pats jaučiausi geriau, tai ir nuotaikos visai kitos. Norėjosi užbaigti ralį stipriai, tą ir padarėm. Žinoma, gaila, kad nepavyko pakilti į P1, bet pasiimam svarbius taškus ir judam toliau“, – po finišo sakė Baciuška.
Argentinoje lietuvis laimėjo net tris iš penkių greičio ruožų, tačiau ralio-reide tai ne visada lemia galutinę pergalę. Šioje disciplinoje viena sudėtingesnė diena, bauda, techninis epizodas ar net pasirinkta trajektorija gali kainuoti daugiau laiko, nei pavyksta atkovoti per kelis sėkmingus etapus.
Susiję straipsniai
Baciuškai tai buvo dar vienas svarbus rezultatas pasaulio čempionato kovoje. Už antrą vietą ralyje lietuvis pelno 25 taškus, o už pergalę paskutiniajame etape – dar 5 taškus. Po Argentinos etapo Baciuška, preliminariais skaičiavimais, turi 199 taškus W2RC „Stock“ klasės įskaitoje ir toliau tęsia kovą dėl ketvirtojo pasaulio čempiono titulo savo karjeroje.
Šiemet „Desafío Ruta 40“ dar kartą parodė, kodėl Argentina laikoma viena įspūdingiausių ralio-reidų vietų pasaulyje. Penkios dienos sportininkams pateikė viską – aukštikalnes, akmenuotas upių vagas, kopas, greitus žvyrkelius, „fesh-fesh“ dulkes, techninius iššūkius, baudas, lyderių pokyčius ir daug dramos iki pat paskutinių kilometrų.
„Argentina tikrai nustebino – ir sudėtingumu, ir grožiu, ir fanais. Čia buvo daug visko: kalnai, dulkės, kopos, greitos vietos, sudėtinga navigacija. Bet kartu labai gera atmosfera. Buvo gera čia sugrįžti“, – sakė Baciuška.
Bendroje automobilių įskaitoje paskutinė diena taip pat buvo itin dramatiška. Carlosas Sainzas sustojo 78 km žymoje, ralio lyderis Sethas Quintero trumpam buvo sustojęs ties 101 km, o vėliau problemų turėjo ir Nasseras Al-Attiyah, kuris kovojo dėl pergalės bendroje įskaitoje. Galiausiai „Desafío Ruta 40“ triumfavo amerikietis Quintero, kuriam tai buvo pirmoji pergalė „Ultimate“ klasėje pasaulio čempionate. Antras liko Henkas Lateganas, trečias – Al-Attiyah.
Argentinos etapas tapo vienu permainingiausių šių metų W2RC sezono epizodų. Per penkias dienas keitėsi lyderiai, griuvo favoritų planai, o galutiniai rezultatai sprendėsi tik paskutiniame greičio ruože. Tai dar kartą parodė, kad ralio-reide iki finišo linijos nėra nieko garantuoto.
Po trijų pasaulio čempionato etapų W2RC sezonas persirita į antrąją pusę. Sportininkų dar laukia du svarbūs išbandymai – Abu Dabio ir Maroko ralio-reidai. Būtent ten spręsis, ar Baciuškai pavyks pratęsti įspūdingą seriją ir iškovoti ketvirtą pasaulio čempiono titulą, šįkart jau „Stock“ klasėje.