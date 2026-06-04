Jubiliejiniam Europos autokroso etapui pasiruošę Vilkyčiai sulaukė pirmųjų dalyvių

Ketvirtadienį į Šilutės rajone įsikūrusį Vilkyčių automobilių sporto kompleksą pradėjo rinktis pirmieji Europos automobilių kroso čempionato dalyviai. Dalis sportininkų į Lietuvą atvyko tiesiai iš Latvijos, kur praėjusį savaitgalį buvo surengtas antrasis sezono etapas. Jau šį savaitgalį Vilkyčiuose jų laukia trečiasis Europos čempionato susitikimas.
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Nuo ketvirtadienio ryto atvertas dalyvių parkas pamažu prisipildė komandų technikos, serviso zonų ir sportinių automobilių. Dar iki popietės čia buvo įsikūrusios kelios dešimtys ekipų, o artėjant savaitgaliui jų gretos tik didės. Europos čempionato klasėse šiemet registruota daugiau nei 80 sportininkų, prie kurių prisijungs ir nacionalinės įskaitos dalyviai.
Visos ekipos vietas dalyvių parke buvo rezervavusios iš anksto. Vieni įsikūrė arčiau starto zonos, kiti pasirinko vietas prie buitinės infrastruktūros, o dalis komandų savo techniką ir kemperius sustatė netoli Veiviržo upės.
Pirmoji atvykimo diena komandoms skirta pasiruošimui ir poilsiui. Oficialios procedūros prasidės penktadienį, kai dalyviai turės įveikti administracinę komisiją bei techninę patikrą.
Tuo metu mechanikai galės atlikti paskutinius technikos parengimo darbus prieš lenktynes. Pirmą kartą trasoje varikliai užriaumos šeštadienio rytą, prasidėjus treniruotėms.
Artėjant lenktynių savaitgaliui organizatoriai baigia paskutinius trasos ir infrastruktūros parengimo darbus. Per metus komplekse atlikta ir nemažai atnaujinimų, kurie turėtų pagerinti tiek dalyvių, tiek žiūrovų patirtį.
Pasak organizatorių, šiemet Vilkyčiuose vyksiantis etapas bus išskirtinis dar ir tuo, kad Europos autokroso čempionatas čia vieši jau dešimtą kartą.
„Kasmet stengiamės Vilkyčių automobilių sporto komplekse ką nors atnaujinti, patobulinti. Šiemet buvo išlietas naujas asfaltas, pakeisti kai kurie atitvarai, varžybų valdymo centre įrengtas liftas, pritaikytas neįgaliesiems.
Šiandien vyksta dar kai kurie smulkūs paruošiamieji darbai, tačiau iš esmės jau esame pasiruošę priimti trečiąjį Europos automobilių kroso čempionato etapą.
Laukiame čia atvykstančių dalyvių, o nuo šeštadienio – ir žiūrovų. Tai bus dešimtasis, jubiliejinis kartas, kai Vilkyčiuose griaudės Europos autokroso technikos varikliai“, – sakė varžybų organizatorius Kazimieras Gudžiūnas.