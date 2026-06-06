„NEO Rally Žemaitija 2026“ testiniame greičio ruože dominavo V. Žala

Galima ginčytis, kiek varžovų potencialo atskleidžia testinio greičio ruožo rezultatai, tačiau V. Žala beveik 4 km atkarpoje greta Kelmės rezervuotoje kelio atkarpoje artimiausius varžovus lenkė kiek daugiau nei dviem sekundėmis. Antrą geriausią rezultatą atvežė Rokas Steponavičius su Dovydu Ketvirčiu, o trečią – po ilgos pertraukos į klasikinį ralį grįžęs vienas greičiausių Lenkijos pilotų Aaronas Domžala ir M. Kusnierz, lyderiams pralaimėjęs beveik 3 sekundės prieš prasidedant lietui ir daugiau nei 10 sek. prasidėjus tropinei liūčiai.
Toliau rikiavosi Justas Tamašauskas su navigatoriumi Algirdu Pranckūnu. Penktą rezultatą fiksavo Deividas Gezevičius su Evaldu Kvederiu, šeštą – svečiai iš Lenkijos Piotr Krotoszynski su Marcin Szeja, vairavę „Škoda Fabia R5“. Septinti dar vieni naujos kartos techniką prisijaukinti bandantys ralio veteranai – Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku, šiais metais persėdę į „VW Polo R5“.
Įdomu, kad V. Žalos reakcijos į žalią starto šviesofoto signalą nebuvo greičiausia. Dabartinis LARČ lyderis iš vietos pajudėjo per 0,55 sekundės. Geriausiai šią procedūrą atlikęs D. Gezevičius – per 0,33 sek. Kiti rikiuotės priekyje esantys ekipažai šiuo aspektu nusileido bent pora dešimtųjų sekundės.
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Šie rezultatai leidžia tikėtis itin aštrios kovos šeštadienį ryte prasidėjus didžiosioms „NEO Rally Žemaitija 2026“ batalijoms. Lenktynių organizatoriai visų žiūrovų primygtinai prašo laikytis saugos pareigūnų bei varžybų komisarų nurodymų, kurie prieš startą trasą patikrina važiuodami „Dacia“ automobiliais.