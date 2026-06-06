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Vilkyčiuose užriaumojo Europos autokroso technika: prasidėjo pirmosios treniruotės

2026 m. birželio 6 d. 12:56
Šeštadienio rytą Šilutės rajone esančiame Vilkyčių automobilių sporto komplekse pagaliau pasigirdo pirmieji lenktynių variklių garsai. Po penktadienį įvykusių administracinės ir techninės komisijų Europos automobilių kroso čempionato dalyviai persikėlė ten, kur jaučiasi geriausiai – į trasą.
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Ankstyvą rytą sportininkai pirmiausia stojo prie starto apšilimo važiavimams. Jų metu lenktynininkai turėjo progą dar kartą susipažinti su trasos būkle, įvertinti sukibimą ir įsitikinti, kad po paskutinių pasiruošimo darbų technika veikia nepriekaištingai.
Po apšilimo ratų Vilkyčių trasoje prasidėjo jau kur kas rimtesni išbandymai. Klasė po klasės sportininkai rikiavosi prie chronometruojamų treniruočių starto, kuriose kiekviena sekundės dalis gali turėti reikšmės tolimesnei savaitgalio eigai. Europos čempionato dalyviams šeštadienį numatytos dvi tokios treniruočių sesijos.
Šių metų trečiajame Europos automobilių kroso čempionato etape Vilkyčiuose susirinko daugiau nei 80 sportininkų iš 15 valstybių. Dėl pergalių kovos lenktynininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Italijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos ir Izraelio. Jubiliejinį, jau dešimtą kartą Vilkyčiuose rengiamą Europos čempionato etapą pasitinka ir gausus būrys žiūrovų.
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Didžiausias dėmesys tradiciškai krypsta į galingiausią „Super Buggy“ klasę, kurioje startuoja ryškiausios Europos automobilių kroso žvaigždės. Ne mažiau intriguojančios kovos laukia ir „Buggy 1600“, „Cross Car“, „Junior Buggy“ bei „Junior Cross Car“ klasėse. Lietuvos sirgaliai šį savaitgalį ypatingą dėmesį skirs „Buggy 1600“ klasės dalyviams – Tomui Zavarskiui, Sauliui Žundai ir Andriui Lugauskui. Patyrę lietuviai sieks pasinaudoti namų trasos pranašumu ir mesti iššūkį gausiai Europos autokroso elitui, susirinkusiam į jubiliejinį etapą Vilkyčiuose.
Nors šeštadienio rytas skirtas treniruotėms, vakare sportininkų lauks jau pirmieji rimti sezono išbandymai Vilkyčiuose. Tą patį vakarą lenktynininkai stos prie starto pirmiesiems kvalifikaciniams važiavimams, kuriuose prasidės tikroji kova dėl vietų lemiamose savaitgalio kovose.
Kvalifikaciniai važiavimai tęsis ir sekmadienį. Tik po jų paaiškės pusfinalių dalyviai, kurie stos į kovą dėl vietų finaluose. Sekmadienio popietę Vilkyčių automobilių sporto komplekse paaiškės trečiojo Europos automobilių kroso čempionato etapo nugalėtojai.
Žiūrovų laukia ne tik kovos trasoje. Sekmadienį numatyta ir iškilminga varžybų atidarymo ceremonija, kurią papuoš Kauno aeroklubo akrobatinio skraidymo grupės ANBO pasirodymas. Tuo metu šeštadienio vakarą dalyvių parke vyks koncertinė programa, į kurią galės patekti ir renginio bilietus įsigiję žiūrovai.
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