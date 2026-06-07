„NEO Rally Žemaitija 2026“ dramatiškai laimėjo Vaidotas Žala

Viso ralio metu jiems ant kulnų lipę Deividas Gezevičius su Evaldu Kvederiu sugebėjo laimėti paskutinę dvikovą – vadinamąjį „Power Stage“ (liet. Galios greičio ruožas, kuriame greičiausiems lenktynininkams skildami papildomi čempionato taškai), tačiau pergalei to nepakako. Nuo lyderio turėtos 9 sekundžių persvaros ukmergiškiai „nukirpo“ 2,36 sek., bet galiausiai liko antri.
„Pagadino nervų jaunimėlis. Vis dar nepriprantu prie lenktynių, kuriose reikia skaičiuoti net ne sekundes, o dešimtąsias jų dalis. Kitas čempionato etapas – Deivido namų trasose, todėl ten atsilaikyti bus dar sudėtingiau. Nusimato sunkūs metai“, – nuo kaktos braukdamas prakaitą šypsojosi V. Žala ir pripažino, kad pergalė tokioje kovoje yra žymiai saldesnė.
D. Gezevičius, pasveikinęs varžovą su apgintu greičio karaliaus titulu dar ir padėkojo V. Žalai už pagalbą bei patarimus siekiant prisijaukinti vieną moderniausių ralio automobilių.
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„Mes atidžiai sekam rezultatus ir bandom užčiuopti greičio rezervus. Tarkim priešpaskutinį etapą stengiamės pravažiuoti nepiktnaudžiaudami stabdžiais, tačiau vienuose posūkiuose pagreitėję, komplikuodavom savo situaciją prieš vėlesnius posūkius. Kai pradėjom važiuoti konservatyviau – tempas pakilo. Esu be galo laimingas“, – švytėjo „NEO Rally Žemaitija 2026“ vicečempionas.
Trečią garbės pakylos laiptelį užėmė Rokas Steponavičius ir Dovydo Ketvirčio ekipažas, nuo nugalėtojų atsilikęs mažiau nei 40 sekundžių. Kai kuriuose greičio ruožuose jų rezultatai nuo lyderių skyrėsi tik šimtosiomis sekundžių dalimis.
„Paskutinėje ralio sekcijoje bandėm spustelėti, tačiau GR 7 padarėm klaidą ir labai aiškiai suvokėm, kad dar labiau rizikuoti nebėra prasmės. Faktas, kad norint pagreitėti mus reikia dar daug padirbėti“, – atviravo Rokas.
Ketvirti šįkart liko puikiai važiavę Justas Tamašauskas su šturmanu Algirdu Pranckūnu, nugalėtojams nusileidę 1:23 min. Penkti – svečių iš Lenkijos ekipažas Aron Domžala ir Michal Kušnierz (+ 1:46 min). Visų lenktynių metu išskirtinai aštri kova vyko tarp 6 ir 7 vietas užėmusių Giedriaus Firanto– Aro Kalėdos ir Vytauto Švedo-Žilvino Sakalausko ekipažų. Finiše juos vos pusė sekundės.
Dėl įvairių technikos gedimų ir sportininkų klaidų ralio finišo nepasiekė 11 iš 65 startavusių ekipažų.