B. Vanagas ir A. Paliukėnas – „Baja Greece“ dienos lyderiai

Nors Graikija dažniausiai asocijuojasi su karščiu, organizatorių parinktas maršrutas sportininkams serviravo itin atšiaurias, labiau vėlyvą rudenį, primenančias sąlygas. Sportininkai du kartus įveikė tą pačią 163 kilometrų trasą, visgi jos specifika ryte ir vakare kardinaliai skyrėsi.
„Miegoti eisime kaip „Baja Greece“ lyderiai. Išskirčiau, kad šiandienos greičio ruožai buvo unikalūs: antrą kartą važiuojant ta pačia trasa, ji buvo absoliučiai kitokia. Šlapios ir slidžios vietos išdžiūvo bei sukietėjo. Tuo tarpu tos vietos, kurios iš pradžių buvo kietos, vėliau išsivarinėjo ir pasidengė smulkia, lyg miltų, dulkių danga. Gavome visiškai skirtingas, įdomias ir sudėtingas trasas“, – iškart po finišo įspūdžiais dalinosi B. Vanagas, daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.
Siauri, klaidų neatleidžiantys kalnų keliukai reikalavo maksimalios koncentracijos. Nepaisant kalnuose tvyrančio purvo ir dulkių, ekipažas laikė lyderių tempą. Navigatorius Aisvydas Paliukėnas papildo: „Tiek pirmąjį, tiek antrąjį greičio ruožą pavyko užbaigti be didesnių problemų. Vietomis gana slidu, vietomis dulkių debesys, bet mums pavyko išsilaikyti ant kelio. Manau, parodėme gerą laiką“.
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Sekmadienio ekipažo taktika
Kalbėdamas apie lyderio poziciją po pirmosios dienos, Dakaro legenda B. Vanagas, pabrėžė, kad ekipažo nusiteikimas išlieka nepakitęs – net ir turėdami apčiuopiamą pranašumą prieš varžovus, antrame važiavime dar labiau kėlė tempą bei užtikrintai padidino savo persvarą.
„Rytojaus taktika – laimėti greičio ruožus, nes už laimėtus greičio ruožus irgi gaunam taškus. O dabar jie yra ypač svarbūs, turint omeny, kad Ispanijoj nefinišavom. Rytoj lieka mažesnė pusė trasos, bet visgi tai 200 kilometrų. Negali jų nurašyti, nes ir 10 metrų gali pakeisti visiškai viską“, – dėsto aukščiausią vietą Dakaro automobilių klasėje užėmęs lietuvis.
Sekmadienį laukia finaliniai kilometrai ir galutiniai finišai. Kovojant dėl pergalės viską lems technikos suvaldymas ir chirurginis vairavimo tikslumas.
FIA Europos Bajų taurė
Šių metų „Baja Greece“ bendrą maršrutą sudaro net 800 kilometrų (iš kurių 550 km – greičio ruožai). Šios lenktynės turi dvigubą statusą – vienu metu yra trečiasis „FIA Pasaulio Baja taurės“ ir antrasis „FIA Europos bajų taurės“ etapas. „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda lenktynes šturmuoja su „Toyota GR DKR Hilux EVO T1+ Ultimate“ bolidu.