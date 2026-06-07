B. Vanago pasirodymas „Baja Greece“ ralyje baigtas: „Prasidėjo keisti garsai“

Lemtingas 50-asis kilometras
Pranašiškais tapę B. Vanago vakar dienos žodžiai, kad „ir 10 metrų gali pakeisti visiškai viską“, išsipildė sekmadienio rytą, likus 50 kilometrų iki pirmojo dienos greičio ruožo finišo. Šiaurės Graikijos kalnų trasose B. Vanago vairuojamam bolidui neatlaikė pakaba.
Apie incidentą tiesiai iš trasos pranešęs B. Vanagas neslėpė, kad tęsti kovos maksimaliu tempu nebepavyks, tačiau išlaikė sau būdingą ramybę ir analitinį požiūrį.
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„Prasidėjo keisti garsai, galvojom – gal dar trauksim, bet nepavyko. Su trimis ratais finišo niekaip nepasieksime. Išoriškai Hilux'as sveikas, nieko jam neatsitiko, trūksta tik rato“, – apie sulūžusią stabdžių disko stebulę kalbėjo B. Vanagas.
Strateginė matematika: kodėl finišas vis tiek būtinas?
Nors kova dėl pirmosios vietos bendrojoje įskaitoje po šio incidento nuplaukė, komanda rankų nenuleidžia. Pagrindinis sekmadienio tikslas – išsaugoti šeštadienį iškovotus brangius taškus. Šeštadienį laimėti abu greičio ruožai leidžia ekipažui tikėtis taškų FIA Europos bajų taurės įskaitoje.
„Planas toks – vežame į servisą, statome ant kojų ir parkuojame į Parc Ferme. Taip gausime taškus už gerą vakar dieną ir laimėtus abu greičio ruožus. Su laiko bauda, bet teoriškai būsime finišavę „Baja Greece“, – strateginius užkulisius aiškino daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.
Šie taškai komandai yra kritiškai svarbūs, ypač po to, kai praėjusiame etape Ispanijoje nepavyko pasiekti finišo.
Kontrastas: nuo absoliutaus dominavimo iki pamokos
Šeštadienį ekipažas du kartus įveikė tą pačią 163 kilometrų trasą, kuri keitėsi neatpažįstamai – nuo šlapio purvo ryte iki smulkių miltų dulkių vakare.
Nepaisant atšiaurių kalnų sąlygų, B. Vanagas ir A. Paliukėnas vakar fiksavo geriausius laikus, išlaikė chirurginį vairavimo tikslumą ir pelnytai naktį pasitiko kaip turnyrinės lentelės lyderiai.
Kaip ir visada, po skaudžių sportinių smūgių, B. Vanagas situaciją linkęs vertinti ne tik per technikos gedimo prizmę: „Lenktynės, kaip gyvenimas. Vakar buvo gera diena. Šiandieną reikės pagalvoti, kokią pamoką turėsime išmokti. Na, o komandos viduje, aišku, turėsime išsiaiškinti, kas nutiko“.