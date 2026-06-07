Monake K. Antonelli pratęsė dominavimą, o M. Verstappenas lenktynių metu išėjo namo

Nesklandumai Monako lenktynėse prasidėjo jau starto metu. M. Verstappeno „Red Bull“ bolidas sunkiai pajudėjo starto metu ir jau pirmame rate olandui buvo liepta parvežti bolidą į boksus.
Keturis kartus pasaulio čempionu tapęs M. Verstappenas nusprendė nelaukti lenktynių pabaigos ir iš karto iškeliavo į savo namus Monake.
Nesėkmingai lenktynės susiklostė ir dabartiniam pasaulio čempionui Lando Norrisui, kurio „McLaren“ bolidas sugedo 46-ajame rate. O prasidėjus pirmiesiems sustojimams boksuose prasidėjo baudų dalybos. Aibė pilotų sulaukė 5 sekundžių nuobaudų už greičio viršijimą bokso zonoje.
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Tačiau tikrasis chaosas prasidėjo 60-ajame rate. Lance’as Strollas paskutiniame posūkyje susidūrė su stabdžių problemomis ir rėžėsi į sieną, dėl ko teko į trasą išvažiuoti saugos automobiliui.
Dalis lenktynininkų nusprendė pasikeisti padangas, tačiau tai tapo tragišku sprendimu 4-oje pozicijoje važiavusiam „Mercedes“ pilotui George‘ui Russellui. Britas sustojo pasikeisti padangas, tačiau komanda nusprendė nevykdyti 5 sekundžių baudos ir ją pasilikti po lenktynių. Bet teisėjų sprendimas buvo negailestingas. Už baudos nevykdymą 5 sekundžių bauda buvo pakeista į privalomo pravažiavimo pro boksus bauda.
O saugos automobiliui pasitraukus ir davus žalią šviesą restartui 66-ajame rate Charlesas Leclercas („Ferrari“) suklydo toje pačioje vietoje, kur klydo ir L. Strollas bei rėžėsi į sieną, o teisėjai paskelbė raudoną vėliavą.
Raudonos vėliavos metu būrys teisėjų priėjo prie avarijos vietos, kur sprendė ką daryti su ardytis pradėjusiu asfaltu. Visgi buvo nuspręsta paprasčiausiai išvalyti vietą.
Antrasis restartas vyko iš vietos ir nors G. Russellas važiavo 3-oje vietoje, tačiau atlikęs baudą britas krito iki 14-os pozicijos.
Tai tapo fantastiška žinia jo komandos draugui ir čempionato lyderiui K. Antonelli, kuris be didesnio pasipriešinimo laimėjo etapą ir tapo jauniausiu lenktynininku istorijoje laimėjusiu Monako etapą.
Antrąją vietą užėmė ir į antrąją poziciją bendroje įskaitoje šoktelėjo kitas „Ferrari“ pilotas Lewisas Hamiltonas.
Trečioje vietoje finišavo Pierre‘as Gasly su „Alpine“ bolidu, tačiau prancūzas turėjo dvi 5 sekundžių nuobaudas ir nukrito į 7-ąją vietą, tad trečioji pozicija atiteko Isackui Hadjarui („Red Bull“). Tiesa ir šiam prancūzui yra grėsmė sulaukti tiek kelių sekundžių baudos, tiek diskvalifikacijos, dėl ko jo vietą galėtų užimti Oscaras Piastri („McLaren“).
Čempionate su 156 taškais pirmauja K. Antonelli. Antroje vietoje esantis L. Hamiltonas turi 90 taškų, G. Russellas su 88 taškais rikiuojasi trečioje pozicijoje.
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