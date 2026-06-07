Vilkyčiuose prasidėjo Europos autokroso kovos: lietuviai įveikė pirmąjį kvalifikacijos išbandymą

Į jubiliejinį, jau dešimtą kartą Vilkyčiuose rengiamą Europos čempionato etapą susirinko daugiau nei 80 sportininkų iš 15 valstybių. Pirmoji kvalifikacija parodė, kad daugelyje klasių sportininkų laukia itin atkakli kova, o skirtumai tarp lyderių ir persekiotojų dažnai nesiekė nė sekundės. Nors dauguma kvalifikacinių važiavimų įvyko sklandžiai, vieno iš startų metu įvyko keturių bagių susidūrimas. Teisėjai kaip mat parodė raudonas vėliavas, o du vairuotojus teko apžiūrėti medikams. Pilotai rimtesnių sužalojimų nepatyrė ir galės tęsti lenktynes sekmadienį.
Lietuvos sirgalių akys pirmiausia krypo į „Buggy 1600“ klasę, kurioje startuoja trys šalies atstovai – Tomas Zavarskis, Andrius Lugauskas ir Saulius Žunda. Po pirmojo kvalifikacinio važiavimo geriausią rezultatą iš lietuvių pademonstravo Tomas Zavarskis, užėmęs dešimtą vietą. Vos viena pozicija žemiau klasifikuotas Andrius Lugauskas, o Saulius Žunda pirmąją kvalifikaciją baigė penkioliktoje vietoje. Klasės lyderiu tapo prancūzas Malone Feuillade, aplenkęs vokietį Rene Mandelį ir olandą Nathaną Ottinką.
Galingiausioje „Super Buggy“ klasėje greičiausias buvo vienas šio sezono favoritų čekas Petras Nikodemas. Antrą rezultatą užfiksavo prancūzas Robertas Theuilis, trečią – olandas Mike'as Bartelenas. Tuo metu vienam ryškiausių klasės dalyvių latviui Ervinsui Grenciui pirmasis kvalifikacinis važiavimas baigėsi nesėkmingai – sportininkui buvo parodyta juoda vėliava.
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Itin gausioje „Cross Car“ klasėje, kurioje startuoja 23 dalyviai, pirmosios kvalifikacijos nugalėtoju tapo Liuksemburgo atstovas Bobas Schanenas. Antrą vietą užėmė prancūzas Davidas Meat, trečią – ispanas Diego Garcia Candalas.
Jaunimo kategorijose pirmosiose kvalifikacijose greičiausi buvo čekas Ladislavas Hanákas („Junior Buggy“) ir graikas Vasileios Iliopoulos („Junior Cross Car“).
Nacionalinėje „Super 2000“ klasėje pirmąjį kvalifikacinį važiavimą laimėjo Antanas Mažonas, aplenkęs Zenoną Bartkevičių ir Valdą Mikužį.
Vis dėlto pirmoji kvalifikacija tėra pradžia. Sekmadienį bus surengtos likusios kvalifikacijos. Tik po jų paaiškės pusfinalių dalyviai, kurie tęs kovą dėl vietų finaluose.
Žiūrovų sekmadienį lauks ne tik kovos trasoje. Varžybų programoje numatyta iškilminga atidarymo ceremonija, kurios metu pasirodys Kauno aeroklubo akrobatinio skraidymo grupė ANBO. Organizatoriai tikisi, kad lėktuvų pasirodymas taps vienu įsimintiniausių jubiliejinio Europos autokroso etapo akcentų.