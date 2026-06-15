Permainingi orai „Ring Challenge“ varžybose užtikrino intrigą iki paskutinių ratų

Du pešasi – trečias laimi
„Kai trys pikti velniai susirenka, tai tokias lenktynes ir turim, nei vienas nenori nieko praleisti, bet ten, kur du pešasi, trečias laimi“, – emocingai po finišo kalbėjo RB3000, arba BMW klasėje pirmą kartą nugalėjęs Gintaras Čepulis, kuris abu važiavimus bamperis į bamperį kovojo su Eigintu Aleksandravičiumi, Arnoldu Pūkiu ir Pauliumi Noreika.
Eigintas laimėjo kvalifikaciją, beveik visą pirmąjį sprinto važiavimą laikę lyderio poziciją, tačiau paskutiniame rate padaręs klaidą liko trečias. Abu kartus agresyvioje kovoje, kai gynybos metu varžovai vienas kitą sulėtina, į pergalę pralindo Čepulis, džiaugęsis teisingu padangų sausam asfaltui pasirinkimu, nors dangus kėsinosi trasą užlieti. Gintaras laimėjo, Paulius – antras, Eigintas – trečias. Antrame važiavime iš rikiuotės galo startavęs ir penkis automobilius apsilenkęs Arnoldas liko už podiumo ribų.
Susiję straipsniai
Lietuje visi varantys ratai padeda
Kam kliuvo lietaus, tai antrajai sprinto varžybų grupei, lėkusiai be papildomų greičio mažinimo zonų. Čia į lyderio pozicijas iš karto šovė į trasą grįžęs Tautvydas Lašas su galingu BMW M3, tačiau pirmajame važiavime jis gavo baudą už lenkimą esant geltonai vėliavai, o antrajame sugedo automobilis. Taip GT klasėje aukščiausio laiptelio niekam neužleido Karolis Blėdis su „Audi S4“. Nors Aurimas Urbonavičius su „Ginetta“ jį vijosi, pasipylus lietui nebeturėjo jokių kortų prieš visais ratais varomą sedaną.
RB2000 klasėje, kurioje dominavo „Hondos“, greičiausias buvo Vygantas Jauniškis, antras – Kasparas Skyrelis, meistriškai už savęs laikęs dar penketą automobilių, nors šie jį bandė įvairiai atakuoti. Trečias – Edvinas Puidokas.
„Turbo Trophy“ laimėjo šioje klasėje debiutavęs, „Aurum 1006 km“ lenktynėms besiruošiantis Darius Kliaudaitis, „BMW325Cup“ klasėje laimėjo Erikas Rasčius.
Pustrečios valandos prie vairo
„Ring Challenge by NL Motors“ dieną vainikavo pustrečios valandos ištvermės lenktynės, kurios prasidėjo ant sausos dangos, o baigėsi pliaupiant lietui. Nustebino čia pasitreniruoti, perprasti automobilį ant asfalto atvažiavęs ralistas Markas Buteikis, kuris pirmą liepos savaitgalį dalyvaus Europos ralio čempionato etape Italijoje, jis vyks ant asfalto.
Perspektyvus ralio asas su niekuo nesidalino senu Ramūno Čapkausko BMW, ir dvi su puse valandos prie vairo praleido vienas.
„Geras testas ištvermei. Skauda kaklą, užpakalį, ir visą kūną. Tokį prasivažiavimą vertinu žiauriai gerai. Pradėjome ramiai, bei kai įsilijo, tai oi, įdomu buvo, nedarėme papildomo sustojimo keisti padangų, tai šokome į lyderio poziciją, bet paskui varžovai vis vien pradėjo vytis. „Audi“ apsilenkė gana greitai, bet paskui su Roku Kvedaru turėjome nerealią kovą, gal
15 ratų jį laikiau už savęs, buvo daug azarto, labai patiko“, – iš karto išlipęs iš automobilio po pustrečios valandos lenktynių kalbėjo M. Buteikis.
Jis iškovojo trečią vietą ištvermės lenktynėse. Antroje liko „Baltic Karting Academy“ komanda su „Porsche“, o lenktynes laimėjo visais ratais varomą „Audi“ pilotavusi „Tarzanija Racing“, kuriai lietus suteikė pranašumą.
„Time Attack“ dalyviai gerino asmeninius rekordus
Permainingi orai kiek sutrikdė ir „Time Attack“ važiavimus. Rytas buvo šiltas, sausas, tačiau keliose trasos vietose iš po lietingos nakties buvo likę keli drėgni asfalto lopai, tad iki vidurdienio kiekvieną sesiją trikdė raudonos vėliavos. Dalyviai lėkė iš trasos į žvyrą, kai kas pabučiavo atitvarus, niekas rimčiau nenukentėjo, tačiau teisėjų „Dacia Duster“ ir „Bigster“ automobiliai turėjo daug darbo.
Greičiausią dienos ratą pademonstravo Tautvydas Lašas su BMW M3, Nemuno žiedą aplėkęs per 1:09.208. Jis – GT klasės nugalėtojas. Paulius Urbonavičius su „Ginetta“ atsiliko kiek daugiau nei puse sekundės. Praėjusių metų pirmame etape šie sportininkai būtų pagerinę Nemuno žiedo rekordą.
PRO3000 klasėje greičiausias buvo Artūras Kliobavičius su BMW, 3,35 km ilgio ratą apvažiavo per 1:13.879 min. PRO2000 laimėjo Vygantas Jauniškis, jo laikas – 1:18066.
OC kategorijoje, kurioje dalyviai važiuoja trasoje su papildomomis greičio mažinimo zonomis dėl saugumo, greičiausias buvo Grantas Mackevičius, ratą apvažiavęs per 1:20.874.
Tarp dalyvių, besivaržančių visiškai standartiniais automobiliais greičiausias buvo Darius Vasiliauskas, su „Chevrolet Corvette“ parodęs 1:18.253 laiką. Visai netoli šio SGC4 klasės nugalėtojo buvo ir SGC3 klasės lyderis Darius Kliaudaitis, su „Toyota GR Yaris“ „įvažiavęs“ 1:20.877 rezultatą.