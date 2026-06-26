Prieš ralio kroso etapą Vilkyčiuose: kas deda naują variklį, o kas mėgins startuoti lūžusiu riešu?

Po dviejų etapų ryškiausias Lietuvos atstovas BMW RX3000 klasėje yra Lukas Sidabras, laimėjęs abu pirmuosius sezono etapus. Tuo metu jo brolis Mantas Sidabras, net ir po nesėkmės Lenkijoje, išlieka vienu pagrindinių favoritų „Super 2000“ klasėje.
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Nors Lukas ir Mantas Sidabrai savo paraiškų varžyboms dar nepateikė, susisiekus telefonu su „Izoton Sport“ komanda organizatoriai sulaukė patvirtinimo, kad abu broliai Vilkyčiuose tikrai startuos.
Luko Sidabro, lenktyniaujančio BMW RX3000 klasėje, pasiruošimas vyksta gana ramiai, mat komanda iš antrojo etapo Lenkijoje rimtų techninių problemų neparsivežė. Visai kitokia situacija – Manto Sidabro stovykloje. Šiuo metu į jo „Honda Civic“ montuojamas naujas variklis, kurį komanda planavo naudoti dar sezono pradžioje, tačiau tuomet nespėjo baigti visų darbų.
„Dar neužsiregistravome, bet tikrai būsime. Pas brolį dar reikalų daug. Variklis dar tik dedamas, turi šią savaitę važiuoti reguliuoti ant stendo. O dabar variklis dar nepajungtas. Manau, kad darbo bus iki paskutinių dienų. Tai bus naujas variklis, kurio nespėjome įdėti prieš pirmas varžybas. Tad jį dedame dabar.
O pas mane viskas gerai. BMW paruoštas. Pats dabar važiuoju į Austriją žiūrėti Formulės-1 varžybas. BMW laiko gerai, nebuvo ten ką daug ruošti. Turi būti viskas gerai. Labai laukiu Vilkyčių. Man labai patinka ši trasa. Labai smagu lenktyniauti namų žiūrovų akivaizdoje“, – sakė Lukas Sidabras.
Dar daugiau nerimo prieš namų etapą teko išgyventi vienam perspektyviausių „Cross Car“ klasės lenktynininkų Matui Zavarskiui. Po dviejų etapų jis išlieka tarp bendros įskaitos favoritų ir Vilkyčiuose tikėjosi tęsti kovą dėl aukščiausių pozicijų, tačiau likus vos savaitei iki varžybų sportininką sustabdė netikėta trauma.
Kurį laiką su dešinės rankos skausmais kovojęs lenktynininkas jau buvo spėjęs grįžti į pilnavertes treniruotes, tačiau šįkart susižeidė kitą ranką – patyrė lūžį. Matas Zavarskis
dešinės rankos riešą susilaužė ne trasoje, o žaisdamas krepšinį. Vis dėlto sportininkas viliasi, kad galutinį sprendimą lems medikų išvada, ir neatmeta galimybės stoti prie starto net su lūžusia ranka.
„Vakar susilaužiau ranką. Tiesiog žaidžiau krepšinį, pasisukau čiurną ir kritau atbulomis, pasirėmiau su ranka ir lūžo riešas. Prieš tai skaudėjo kitą ranką, bet jau buvau traumą išsigydęs, o dabar traumuota kita ranka. Važiuosime atlikti tyrimus ir žiūrėsime, ką sakys daktarai. Jei sakys, kad tikrai negaliu važiuoti, Vilkyčius praleisime. O jei sakys, kad yra šansas, leisimės nuskausminamuosius ir važiuosime. Sužeista kairė ranka, su kuria nuolat laikau vairą.
O pasiruošę lenktynėms buvome pilnai. Dvi savaites gyvenau Latvijoje, sukau ratus, treniravausi, bet yra kaip yra. Labai tikiuosi, kad bus geros naujienos iš daktarų ir galėsiu važiuoti.
Dabar tą ranką šaldau, stengiuosi nejudinti, tai matysime, kaip čia bus. Rankų, nors ir su lūžiais, kol kas nenuleidžiame. Jei tik bus mažiausia galimybė startuoti, tikrai važiuosiu. O jei ir negalėsiu startuoti, atvažiuosiu žiūrėti varžybas“, – sakė Matas Zavarskis.
Sportininkai tvirtina, kad kiekvienas Vilkyčiuose iškovotas taškas gali turėti lemiamos reikšmės kovoje dėl šių metų Latvijos ir Lietuvos ralio kroso čempionato titulų, nes būtent čia bus pasiekta sezono pusiaukelė. Namų trasoje startuosiantys lietuviai neabejoja – savų sirgalių palaikymas gali tapti papildomu ginklu kovoje dėl pergalių.