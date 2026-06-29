Iš lenktynių trasos – į gamybą: Rokas Baciuška perėmė krautuvo vairą

Šįmet paskelbęs apie partnerystę su viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse „Grigeo Group“, R. Baciuška apsilankė grupės gofruotojo kartono pakuotės gamybinėse patalpose ir išmėgino naują profesiją.
Ją lenktynininkas pasirinko neatsitiktinai – šiuo metu „Grigeo Group“ įgyvendina vieną didžiausių plėtros etapų savo istorijoje, todėl vis daugiau dėmesio skiria specialistams, nuo kurių priklauso sklandus gamybos procesas. Viena tokių profesijų – krautuvo vairuotojas.
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„Atvykęs į gamybines patalpas pamatai, kiek daug visko vyksta vienu metu ir kiek svarbus kiekvienas žmogus tame procese.
Pats krautuvas iš pirmo žvilgsnio neatrodo labai sudėtinga technika, bet kai atsisėdi už vairo ir pradedi dirbti realioje aplinkoje, greitai supranti, kad tai nėra tiesiog „pasukioti vairą“. Reikia jausti techniką ir gana tiksliai atlikti veiksmus“, – pasakoja R. Baciuška.
Rokas tikina, kad nors nebuvo sunku perprasti pagrindinius principus, nustebino tai, kiek daug įgūdžių reikalauja šis darbas.
Dakaro čempiono teigimu, gamyboje nuolat kas nors vyksta – aplink dirba žmonės, gamybos tęstinumą užtikrina ir robotai, juda technika, produkcija, todėl kiekvienas sprendimas turi būti apgalvotas.
Čia nėra vietos skubėjimui ar neatidumui, tačiau kartu negali dirbti ir pernelyg lėtai. Turi rasti balansą tarp saugumo ir efektyvumo, panašiai kaip ir lenktynėse.
„Kartais keli centimetrai gali turėti reikšmės, todėl svarbūs ne tik vairavimo įgūdžiai, bet ir gebėjimas tiksliai įvertinti situaciją. Kiekviena darbo diena atrodo dinamiška“, – sako R. Baciuška.
Moderni gamyba griauna senus stereotipus
Pasak „Grigeo Group“ žmonių ir kultūros vadovės Inetos Kasparaitytės-Tratsinnikavos, gamybos sektorius šiandien siūlo kur kas daugiau galimybių nei dažnai įsivaizduojama.
„Vis dar susiduriame su stereotipu, kad gamybos įmonėse gamyklose dirbama monotoniškai ar kad karjeros galimybės jose yra ribotos. Tačiau realybė kitokia – šiuolaikinėje gamyboje naudojama moderni technika, o darbuotojai turi galimybę mokytis, įgyti naujų kompetencijų ir augti organizacijos viduje.
Krautuvo vairuotojai yra viena svarbiausių gamybos grandžių. Nuo jų darbo priklauso, kaip sklandžiai juda žaliavos, produkcija ir kiti procesai.
Todėl investuojame į darbuotojų mokymus, saugią darbo aplinką ir galimybes augti organizacijos viduje“, – sako ji.
Norint įgusti ir dirbti efektyviai, reikalinga praktika, tačiau pozicijos atviros ir neturintiems patirties. Nauji darbuotojai apmokomi darbo vietoje, dirba kartu su patyrusiais kolegomis ir turi asmeninius mentorius.
Šiuo metu „Grigeo Group“ įgyvendina didžiausią investicijų projektą grupės istorijoje – į gamybos plėtrą investuojama daugiau kaip 106 mln. eurų. Įgyvendinus projektą bus sukurta iki 80 naujų darbo vietų, todėl įvairių sričių specialistų poreikis artimiausiais metais tik didės.