Ralyje „Aplink Lietuvą“ – dešimties valstybių sportininkai

Nors nuo pirmojo ralio „Aplink Lietuvą“, surengto 1931m., prabėgo jau 95-eri, tačiau šiemetinės varžybos jų sudėtingoje, kupinoje neįtikėtinų verpetų istorijoje – tik 35-osios, kurių nugalėtojai po finišo vėl kels aukštyn Prezidento taurę.
Prie starto linijos – sportininkai iš 10 Europos šalių
Ralį nuo pat pirmojo rengiančio, o šiemet ir veiklos šimtmetį pažyminčio Lietuvos automobilių klubo (LAK) atstovai džiaugiasi, kad penktadienį prie starto linijos šalia Kauno Soboro išsirikiuos ralio dalyviai iš dešimties Senojo žemyno šalių, pasirengę šturmuoti Lietuvos trasas.
„Nors paraiškų priėmimo terminai jau senka, tačiau šiandien esantis dviejų dešimčių „FIA Eco Rally Cup Lietuva“ dalyvių skaičius, tikėtina, dar pasipildys, – sako vienas ralio organizatorių Darius Grinbergas, kurio indėlį į reguliaraus važiavimo varžybų sportą aukštai įvertino Tarptautinė automobilių federacija (FIA) ir paskyrė lietuvį į darbo grupę. – Dabar derinamos paskutinės dalyvavimo detalės su dar dviem ekipažais iš Lietuvos ir dviem – iš kaimyninės Latvijos“.
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Taigi, šįkart ralio „Aplink Lietuvą“, kuris yra ir „FIA Eco Rally Cup Lietuva“ sudėtinė dalis, trasomis skries varžybų šeimininkų Lietuvos, Latvijos, Šveicarijos, Portugalijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir Čekijos sportininkų ekipažai.
Iki šiol sportininkų automobilių iš tolimosios Portugalijos ir Slovėnijos, lenktyniaujančių Lietuvos keliais, sporto gerbėjai dar nėra regėję.
Dalyvių sąraše – bemaž visi „FIA EcoRally Cup“ pirmenybėse besivaržantys sportininkai, o juos į Lietuvą vilioja ne tik sportinis interesas, bet ir būtinybė rinkti taškus kuo daugiau čempionato etapų.
„Labai laukiame „FIA Eco Rally Lietuva“, nes mums teks varžytis visiškai nežinomais keliais, kuriuose bus gerokai sunkiau lenktyniauti, nei jau įprastuose raliuose Čekijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ar Portugalijoje, – sako Čekijos komandos sportininkas Michalas Ždarsky. - Todėl nenustebsime, jei Lietuvos atstovų komandos turės nemenką pranašumą vien dėl „namų kelių“ ir jų dangos savybių geresnio žinojimo“.
Kad žvyrinių ir asfaltinių kelių gerbėjai dalijasi į bemaž dvi lygias dalis, liudija kad ir šis pavyzdys.
„FIA Eco Rally Cup“ specialius žvyrinius ruožus pernai išbandėme tik vieno etapo varžybose Islandijoje, o visur kitur važiavome tik asfaltu, – teigia į Lietuvą atvykstantis Sancho Ramalho iš Portugalijos. – Lietuvoje mūsų laukia daugiau nei 50 proc. specialių ruožų žvyrkeliais ir tai mums patinka. Todėl laukiame sugrįžimo į tokius kelius džiaugdamiesi, kad didžioji dalis specialiųjų ruožų drieksis klasikinių ralių maršrutais, kuriuose rengiami ar anksčiau yra vykę net 5 tradiciniai Lietuvos automobilių raliai“.
Varžyboms Lietuvoje rengėsi užsienio trasose
Ralyje „Aplink Lietuvą“ vyksiančios „FIA Eco Rally Cup Lietuva“ etapo varžybos bus jau penktosios 2026 m. „FIA Eco Rally Cup“ kalendoriuje.
Nenuostabu, kad Lietuvos sportininkai iki šiol nesėdėjo sudėję rankų, o varžybų taktiką ir strategiją šlifavo užsienio trasose, ankstesniuose šio čempionato etapuose.
„Reguliaraus važiavimo varžybos automobilių sporto pasaulyje sparčiai populiarėja, o ryškiausia šios disciplinos scena – „FIA Eco Rally Cup“, – sako keliautojas ir daugelio unikalių rekordų autorius Vitoldas Milius, su Aidu Bubinu ir dar vienu alytiškių Lino Žvinakevičiaus ir Evelinos Žvinakevičiūtės ekipažu pasirengimą „FIA Eco Rally Cup Lietuva“ pradėjęs Čekijoje.
„Mercedes-Benz CLA250+“ vairavę V. Milius su A. Bubinu bendroje įskaitoje tarp 23 ekipažų užėmė penkioliktą vietą ir buvo pirmi tarp Baltijos šalių atstovų.
„Varžybos vyko pietinėje Čekijoje, dalis maršruto driekėsi net per Austriją. Vietovės – kalvotos, organizatoriai parinko įspūdingus, įdomius kelius. Pagrindinis šių varžybų tikslas – tiksliai išlaikyti numatytą vidutinį greitį kiekvienoje atkarpoje, bet kai tas numatytas greitis yra gana didelis, o važiuoti reikia nežinomais vingiuotais kalnų keliais, tai labai nelengva užduotis“, – sakė įvairiose lenktynėse patirties sukaupęs V. Milius.
Brolis ir sesuo Žvinakevičiai važiavo „Renault Megane e-tech“ ir užėmė 22 vietą. Abu buvo vieningi – debiutinis etapas labai reikalingas, padėjęs geriau pasiruošti gimtinėje laukiančioms lenktynėms.
Panašių rezultatų V. Miliaus ir A. Bubino ekipažas pasiekė ir kito etapo Slovėnijoje varžybose.
Ralį „Aplink Lietuvą“ pernai laimėjęs vilnietis Tadas Vitkevičius iškovotą trofėjų šiemet gins su nauju šturmanu Justu Lengvinu, o generaline artėjančių varžybų repeticija jie laiko sėkmingai įveiktą VšĮ „Saugus ratas“ surengtą „Vilduja“ istorinių automobilių ralį.
„Ten įrodėme vienas kitam, kad galime puikiai dirbti viename ekipaže, kas yra būtina norint siekti aukštų rezultatų,“ – įsitikinęs J. Lengvinas.
FIA reikalavimai ir sėkmė su draudikais
Iš pirmo žvilgsnio neretam gali pasirodyti, jog „Eco Rally Cup“ arba reguliaraus važiavimo varžybos – nėra itin sudėtingas riešutas nei lenktynių dalyviams, nei jų organizatoriams.
„Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio, – tikina varžybų organizatorius D. Grinbergas. – Mes susiduriame su daugybe svarbių reikalavimų, keliamų FIA. Vienas jų – renginio civilinės atsakomybės draudimas.
Reikalavimai jam tik šiek tiek mažesni, nei „Formulės 1“ ar WRC čempionatams. Tad tokį civilinės atsakomybės draudimą mums galėjo pasiūlyti tik „If“ draudimas“.
Praėjusią savaitę FIA patvirtino, kad visas sąlygas lietuviai išpildė.
Visi ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviai elektromobilius įkraus tik „Eldrive“ tinkle, nes tai vienintelis įkrovimo operatorius Lietuvoje, valdantis kelis didelius įkrovimo parkus, kuriuose vienu metu didele galia galima įkrauti 10 ir daugiau elektromobilių.
Iš dalyvių paraiškų matosi, jog didžioji dalis lyderių renkasi mažesnius elektromobilius, tikėdamiesi, kad jų energijos sąnaudos bus mažesnės ir tai padės siekiant geresnio rezultato.
Riedės ir sportiniai, ir istoriniai automobiliai
„FIA Eco Rally Lithuania“ – tai ne vien elektromobilių gerbėjų fiesta. Tai kartu vykstantis ir tradicinis ralis „Aplink Lietuvą“, kuriame organizatoriai laukia besivaržančių su standartiniais, sportiniais bei istoriniais automobiliais.
Ko gero seniausią, 1973 metų gamybos SAAB 96 šio ralio trasomis vairuos Julius Šimkus su Egidijumi Karmonu, kurie varžysis istorinių automobilių „Oldtimer“ klasėje.
Kitiems standartinių automobilių vairuotojams iššūkį pasiryžusios mesti ir dailiosios lyties atstovės Aušrinė Mickūnaitė su Agne Mažeikiene, vairuosiančios 2025 metų laidos „BYD Sealion 7“.
Dar vienas „Ladies Go racing Team powered By BYD“ moterų komandos Raimondos Jagminaitės ir Ritos Sabaitės ekipažas varžysis elektromobilių įskaitoje ir kovos dėl pagrindinio lenktynių trofėjaus – Prezidento taurės.