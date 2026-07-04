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Buvęs Lietuvos atstovas Dakare ralio metu užfiksuotas neblaivus

2026 m. liepos 4 d. 16:21
Lrytas.lt
Šį savaitgalį Tauragėje vyksta ralio varžybos, kuriose, kaip pažymi organizatoriai, „į antrą sezono pusę versis Lietuvos automobilių ralio sprinto ir „Extreme“ ralio čempionatai“. Visgi ralio metu buvo neapsieita be incidentų.
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Kaip praneša 15min, ralio metu vienas iš dalyvių – buvęs Dakaro ralio lenktyninkas Vaidotas Paškevičius – buvo užfiksuotas neblaivus.
Teigiama, kad V. Paškevičiaus kraujyje buvo rasta 0,64 promilės alkoholio. Dėl šio nusižengimo ekipažas iš ralio buvo pašalintas.
Pasak situaciją portalui komentavusio lenktynių vadovo Dariaus Šileikio, tikrinti vairuotojų blaivumą buvo pasirinkta atsitiktinai.
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„Automobilių sporte, pagal automobilių sporto kodeksą, yra taikomas nulinio girtumo principas – nuo varžybų pradžios iki galutinių rezultatų paskelbimo“, – teigė varžybų vadovas.
Informacija apie ralyje neblaivų dalyvavusį V. Paškevičių buvo perduota policijai.
V. Paškevičius – daugkartinis Lietuvos bekelės lenktynių ir ralio reido čempionas. Dakaro ralyje jis debiutavo 2022-aisiais ir tapo pirmuoju Lietuvos atstovu sunkvežimių įskaitoje. Prestižinėse lenktynėse jis varžėsi ir 2023-iaisiais.
Vaidotas Paškevičius

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