Garsiųjų „Aurum 1006 km“ lenktynių startas – lietingu oru ir šlapioje trasoje

Lietus lenktynių dieną Palangoje nėra neįprastas, tačiau šiemet pirmieji krituliai dalyvius pasitiko pačiu svarbiausiu momentu. Todėl jau nuo pirmųjų ratų sportininkams teko prisitaikyti prie šlapios trasos, prastesnio matomumo ir nuolat kintančio sukibimo su kelio danga.
Prieš užriaumojant varikliams Lietuvos himną jau trečią kartą atliko viena ryškiausių jaunųjų Lietuvos vokalisčių Auksė Gedvilaitė. Savo talentu ir atkakliu darbu ji yra pelniusi reikšmingų įvertinimų nacionaliniu mastu. A. Gedvilaitė yra Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ laureatė, o 2026 metais šį titulą iškovojo jau trečią kartą.
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Po himno Lietuvos Respublikos susiekimo ministras Juras Taminskas ištarė ir simbolinė frazę: „Ponios ir ponai, užveskite variklius!“, kuri pažymėjo oficialią dvidešimt septintųjų lenktynių pradžią. Prieš ją susirinkę dalyviai galėjo stebėti įspūdingą Jurgio Kairio pasirodymą danguje ir jo praskridimą virš trasos kartu su lenktynes pradejusiais pilotais.
Iš pirmosios starto pozicijos į trasą išvažiavo „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komanda, kurios pilotas Karolis Jovaiša penktadienį buvo greičiausias „Super Pole“ kvalifikacijoje. Jis 2682 metrų ilgio trasą įveikė per 1 min. 5,753 sek.
Iš antrosios vietos lenktynes pradėjo „RINVEST by Juta Racing“ ekipa, kuriai kvalifikacijoje atstovavęs Simas Juodviršis ratą įveikė per 1 min. 6,215 sek. Trečiąją starto poziciją užėmė „Energija by RD Signs Racing“ komanda, kurios pilotas Paulius Paškevičius kvalifikacijoje užfiksavo 1 min. 6,869 sek. rezultatą.
Šiemet dėl pergalės varžosi 20 komandų. Starto rikiuotėje – septyni BMW, šeši „Porsche“, du „Audi“ ir daug kitų sporitnių automobilių. Greta modernios GT technikos į trasą išriedėjo ir žiūrovams gerai pažįstamas raudonasis „Lada 2104“ bei visų dėmesį nuo praėjusių metų traukiantis „Volkswagen Caddy“.
Sportininkų laukia 373 ratai, kurių bendras ilgis siekia 1006 kilometrus. Finišas bus skelbiamas pirmajam ekipažui įveikus visą distanciją arba nuo starto praėjus dešimčiai valandų. Praėjusių metų nugalėtojai „Bio-Circle & HSG by SWAG“ ją įveikė per 8 val. 14 min. 53,201 sek.
Nors penktadienio „Super Pole“ kvalifikacijoje K. Jovaiša priartėjo prie trasos rekordo, jis ir toliau priklauso danui Andersui Fjordbachui. 2024 metais jis vieną ratą įveikė per 1 min. 5,299 sek.