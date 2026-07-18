Įpusėjus „Aurum 1006 km lenktynėms“ lyderiams teko trauktis: „Porsche“ taranavo „Lamborghini“

Tiesa, jau pirmame rate „Super Pole“ nugalėtojai „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komanda turėjo grįžti atgal į pit zoną, nes automobilis turėjo problemų su stabdžiais. Mechanikai automobilį į trasą išleido greitai, tačiau netrukus jis vėl turėjo grįžti atgal. Po dviejų sustojimų techninių bėdų nebeliko, tačiau ambicijų apginti savo praeitų metų čempiono titulą neslepiančiai komandai iki lyderio pozicijos reikia atkovoti beveik 10 ratų.
„Po truputį kopiame lentelėje į viršų. Turėjome labai nesėkminga startą – dingo stabdžiai, stojome juos nuorinti, išvažiavom, vėl dinginėjo ir vėl stojome. Paskui pradėjo važiuoti Karolis Jovaiša, tada sėdau aš, lietus tai stipresnis, tai silpnesnis, bet viskuo patenkint“, – kalbėjo „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komandos pilotas Egidijus Gražys.
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Antrąją lenktynių valandą nusileidime į starto finišo tiesiąją kontrolę prarado ir į atitvarus trenkėsi „ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX“ automobilis, vairuojamas Maxo Tubbeno – nors iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad pažeidimai dideli, mechanikai gan greitai atstatė jį į lenktyninę formą. Tiesa, komanda prarado nemažai pozicijų ir dabar važiuoja penkiolikti bendroje įskaitoje, tačiau išlaiko lyderių pozicijas savo SP3 klasėje.
Bene didžiausia drama trasoje įvyko 123 rate, kai „OVOKO Dream 2 Drive“ komandos pilotas Markus Kajak „Porsche GT3 CUP“ automobiliu trenkėsi į lenktynių lyderiais tuo metu buvusios „Energija by RD Signs racing“ komandos „Lamborghini Huracan GT3“.
Paulius Paškevičius, vairavęs „Lamborghini“, grįžęs į pit zoną neslėpė apmaudo ir pykčio dėl įvykusios situacijos bei patvirtino, kad automobilio remontuoti ir grįžti į lenktynes net nebandys, nes tikslas buvo pergalė. Jo žodžius puikiai iliustravo ir buvęs rezultatas – lenktynių lyderiais jie tapo jau 113 rate, tačiau kovą šiais metais baigė su sudaužytu automobiliu.
Viltis siekti pergalės palaidojo ir „OVOKO Dream 2 Drive“ komanda. Vienas jos pilotų Tauras Tunyla sakė, kad suremontuoti automobilį mechanikai tikrai sugebės, tačiau pagrindinį tikslą tenka pamiršti: „Prieš savaitę mūsų automobilis Lenkijoje vertėsi šešis kartus ir turėjome surasti naują, kuriuo galime startuoti čia. Tai mūsų mechanikams šita užduotis dabar tikrai įveikiama, bet šiandien čia kovojome dėl pergalės, rinkome ratus, tačiau dabar apie pergalę galime nebegalvoti.“
Likus 230 ratų iki lenktynių finišo lyderių pozicijoje važiuoja „RIMO Adero & LKU.LT“ komanda su „Porsche GT3 CUP“ automobiliu. Šioje komandoje vairuotojų pareigas atlieka Mantas Janavičius, Marius Bartkus ir Benjaminas Barkeris.
Lenktynių miestelyje taip pat vyksta decibelų drago varžybos, „Išskirtinių automobiliu Motor Fest“ bei kitos pramogos žiūrovams. Taip pat, šiandien visi norintys gali dalyvauti „Orlen dalyvių slalome“, kur bus įteiktas papildomas apdovanojimas startavusiems ant šlapios kelio dangos.