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„Formulės 1“ lyderis K. Antonelli ir toliau skina pergales – laimėjo ir Belgijos etapą

2026 m. liepos 19 d. 20:37
Lrytas.lt
Sekmadienį Belgijos Spa trasoje įvyko 10-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės, kuriose netrūko dramos ir lenkimo niuansų. Pergalę iškovojo italas Kimi Antonelli, kuris pratęsė savo dominavimą „Formulės-1“ čempionate.
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Pirmajame rate, kaip ir dažniausiai, vyko labai įnirtinga kova dėl aukščiausių pozicijų ir Maxas Verstappenas vienu metu buvo aplenkęs K. Antonelli. Bet šis susigrąžino pirmąją poziciją, o M. Verspappenas užleido antrąją poziciją ir monakiečiui Charlesui Leclercui.
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„Formulės 1“ lyderis iškovojo pirmąją poziciją Belgijos lenktynėse

„Formulės 1“ lyderis iškovojo pirmąją poziciją Belgijos lenktynėse

Monake K. Antonelli pratęsė dominavimą, o M. Verstappenas lenktynių metu išėjo namo

Monake K. Antonelli pratęsė dominavimą, o M. Verstappenas lenktynių metu išėjo namo

Važiuojant Lewisas Hamiltonas kliudė George‘ą Russellą, kurio bolidas įstrigo žvyre ir trasoje pasirodė saugos automobilis. Maža to – gavęs 5 sek. baudą L. Hamiltonas išvažiuodamas kliudė mechaniką.
Galiausiai už K. Antonelli antruoju finišavo Charlesas Leclercas, M. Verstappenas užėmė trečią vietą, o ketvirtas buvo L. Hamiltonas, neleidęs aukščiau penktosios pozicijos pakilti Oscarui Piatri.
Isackas Hadjaras finišavo šeštas.
Pilotų įskaitoje K. Antonelli su 204 taškais atitrūko nuo L. Hamiltono – 159 taškai ir G. Russello – 154 taškai.
Konstruktorių įskaitoje „Mercedes“ su 358 taškais toliau lenkia „Ferrari“ (285) bei „McLaren“ (195) komandas.
11-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės – Vengrijos GP – vyks jau liepos 26 d.
Formulė 1Andrea Kimi Antonelli

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