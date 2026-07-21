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Rokas Baciuška tarp W2RC etapų priėmė papildomą iššūkį – startuos „Baja Aragon“ ralyje T1+ klasėje

2026 m. liepos 21 d. 10:07
Nors visas Roko Baciuškos dėmesys šį sezoną sutelktas į FIA pasaulio ralio-reidų čempionatą (W2RC), kuriame lietuvis atstovauja gamyklinei Defender Rally komandai, tarp dviejų pasaulio čempionato etapų atsirado galimybė sukaupti papildomų lenktyninių kilometrų su naujausia T1+ Ultimate technika. Liepos 24–26 dienomis Rokas startuos vienose prestižiškiausių Europos bekelės lenktynių – „Baja Aragón“ ralyje Ispanijoje.
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Šis startas yra vienkartinis ir nekeičia pagrindinės Baciuškos sezono programos. Lenktynininkas ir toliau koncentruojasi į likusius FIA World Rally-Raid Championship etapus Abu Dabyje ir Maroke su Defender Rally komanda.
„Visų pirma noriu padėkoti Defender Rally komandai už pasitikėjimą ir galimybę išnaudoti šį savaitgalį papildomai treniruotei. Kiekvienas lenktyninis kilometras yra labai vertingas – nesvarbu, ar tai pasaulio čempionato etapas, ar vienos savaitgalio varžybos. Tokie startai leidžia neprarasti sportinio ritmo, dar geriau pažinti aukščiausio lygio techniką ir grįžti į W2RC dar stipresniam“, – sako R. Baciuška.
Ispanijoje lietuvis varžysis Ultimate (T1+) kategorijoje, atstovaudamas privačiai ir gerai žinomai komandai „Overdrive Racing“, po kurios vėliava važiavo 2025 metų Dakaro ralyje su Toyota T1+ automobiliu. Pasak lenktynininko, šio starto tikslas nėra rezultatas bet kokia kaina – svarbiausia sukaupti patirties, prisitaikyti prie skirtingų trasų ir maksimaliai išnaudoti kiekvieną kilometrą ruošiantis svarbiausioms sezono kovoms bei įgaunant vis daugiau patirties.
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„Mano pagrindinis tikslas nesikeičia – sezonas su Defender Rally ir kova dėl ketivrto pasaulio čempiono titulo. Šios lenktynės yra puiki galimybė papildomai pasitreniruoti, išlikti lenktyniniame ritme ir dar labiau tobulinti savo, kaip lenktynininko, įgūdžius. Visa ši patirtis vėliau pravers sugrįžus į W2RC“, – teigia jis.
„Baja Aragón“ nuo 1983 metų laikomos vienomis prestižiškiausių bekelės lenktynių Europoje. Greiti žvyrkeliai, akmenuoti ruožai, dulkės ir itin konkurencingas dalyvių sąrašas kasmet pritraukia ne tik Dakaro ralio žvaigždes, bet ir gamyklines bei privačias komandas, kurios šias varžybas vertina kaip vieną geriausių pasirengimo etapų prieš svarbiausius sezono startus. Ultimate kategorijoje startuos ir kitas Lietuvos lenktynininkas Benediktas Vanagas, kuris varžosi FIA European Baja Cup.
Rokas Baciuškaralis

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